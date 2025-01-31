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Haberler Haberler BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? | MEB duyurdu: 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? | MEB duyurdu: 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi

Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) eğitim kurumlarında eğitim almak için bekleyen öğrenciler ve velileri için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihini duyurdu. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında eğitim alacağı BİLSEM okulları için merak edilen BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 12:00
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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? | MEB duyurdu: 2025 BİLSEM ön değerlendirme sonuç tarihi

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanır? | Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, özel yetenekli öğrencilere eğitim veren Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) için bekleyiş devam ediyor. Ön değerlendirme süreci için sonuç tarihleri arama motorlarında sorgulanırken Bakanlığın yayımladığı takvimde detaylara yer verildi. İşte merak edilenler...

2025 BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TARİHİ

Bireysel değerlendirme aşamasına geçmeye hak kazanan öğrencilerin listesi 28 Şubat 2025'te ilan edilecek. BİLSEM sınav sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler ve veliler, bu siteyi takip ederek sınav sonuçlarına ulaşabilecekler. Ayrıca, bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin sonuçlar, MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) modülü üzerinden de duyurulacak.

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Bireysel değerlendirme uygulamaları için randevular 10-21 Mart tarihleri arasında alınacak ve 26 Mart'ta giriş belgeleri e-Okul üzerinden erişime açılacak. Bireysel değerlendirme süreci ise 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2025 BİLSEM TAKVİMİ

21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması

28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

14 Nisan-27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

7-11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BILSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

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