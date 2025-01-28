2025 Ocak enflasyon verisi beklentileri | Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİ | Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın ilk enflasyon verisi için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Ocak ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2025 Ocak ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2025 OCAK ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılının ilk enflasyon verisi olan Ocak ayı enflasyon rakamları, TÜİK tarafından 3 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkları için gerilediğini açıkladı. TCMB, Ocak 2025 dönemine ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre; 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 4,5 puan artarak yüzde 30,8 seviyesinde gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı 2025 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 27,05 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,07 iken, bu anket döneminde yüzde 25,38 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,47 ve yüzde 17,72 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,76 olasılıkla yüzde 21,00 - 23,99 aralığında, yüzde 54,75 olasılıkla yüzde 24,00 - 26,99 aralığında, yüzde 15,34 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,90'ının beklentilerinin yüzde 21,00 - 23,99 aralığında, yüzde 56,45'inin beklentilerinin yüzde 24,00 - 26,99 aralığında, yüzde 17,74'ünün beklentilerinin yüzde 27,00 - 29,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

2025 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 20,39 olasılıkla yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 40,07 olasılıkla yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 28,22 olasılıkla ise yüzde 19,00 - 21,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 23,21'inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 39,29'unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 18,99 aralığında, yüzde 23,21'inin beklentilerinin yüzde 19,00 - 21,99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 48,59 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 48,51 iken, bu anket döneminde yüzde 45,00 olarak gerçekleşti.

Döviz kuru beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bu anket döneminde 43,03 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,23 TL iken, bu anket döneminde 43,81 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

ARALIK 2024 ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %44,38, aylık %1,03 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.