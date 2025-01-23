Bedelli askerlik yeri sorgula 2025 | Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları (e-Devlet)

Bedelli askerlik yeri sorgula 2025 | Bedelli askerlik yerleri ve sınıflandırma sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Zorunlu vatani görevini yapacak olan asker adayları, e-Devlet üzerinden bedelli askerlik yerlerini ve sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabiliyor. 23 Ocak 2025 Perşembe gününden itibaren e-Devlet'te erişime açılan bedelli askerlik detaylarını sizler için derledik.

2025 BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek. Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Sisteme e-Devlet'e şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

2025 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

2025 BEDELLİ ASKERLİK HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Bu yıl bedelli askerlik hizmeti, Türkiye genelindeki belirli askeri birliklerde gerçekleştirilecek. Geçen senelerden de bilindiği kadarıyla, bedelli askerlik yapılabilecek iller arasında şu şehirler yer alıyor: İstanbul, Aydın, İzmir, Burdur, Sivas, Manisa, Antalya, Tokat, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Bilecik, Hatay, Kütahya ve Ankara.

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncelleniyor. 2024 aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte bedelli askerlik 2025 zammı da netleşti. 2025 memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 13 TL oldu.