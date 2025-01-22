Miraç kandili ne zaman, ayın kaçında? - Miraç kandili 2025 tarihi Diyanet takvim

Miraç Kandili ne zaman 2025? | Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükseldiği gece olarak kabul edilir. Yüce Allah katında mucizevi bir geceyi simgeleyen bu önemli gün, Hicri takvime göre her yıl Recep ayının 27. gecesinde eda edilir. 2025 yılında Miraç Kandili tarihi merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

2025 MİRAÇ KANDİL GECESİ AYIN KAÇI?

Diyanet'in takvimine göre, 2025 Miraç Kandili, 26 Ocak Pazar günü eda edilecek. Miraç gecesi, ruhani olarak arınmak ve Allah'a yönelmek için bir fırsat olarak görülür; bu nedenle birçok Müslüman Miraç gecesini ibadetler eşliğinde geçirir. Öte yandan beş vakit namazın farz kılınması, Müslümanlara Bakara Suresi'nin son üç ayetinin hediye edilmesi ve Ümmet-i Muhammed'e Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesinin de nu gece verildiğine inanılır.

Bakara Suresi son 2 ayeti şöyledir: (285) Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. "O'nun elçileri arasında ayrım yapmayız" ve "İşittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır." dediler.

(286) Allah hiçbir kimseyi, gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz; lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetimle muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğa karşı bize yardım et!

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NE OLDU?

Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimiz'in İsra ve Miraç yolculuğunun gerçekleştiğine inanılır. Bu yolculuk, İslam tarihindeki en mucizevi olaylardan biri olarak kabul edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) göklerin ve alemlerin sırlarına vakıf olduğu bu yolculuk, insanlığın manevi gelişimi açısından çok derin anlamlar taşır.

İSRA: Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya...

İsra, Hz. Muhammed'in Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yaptığı gece yolculuğuna denir. Bu yolculuk Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi'nin 1. ayetinde şöyle anlatılır: "Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan alıp Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah her türlü kusurdan ve ortaktan uzaktır. O Mescid-i Aksâ ki biz onun etrafını bereketli kıldık ve bu gece yolculuğunu o seçkin kula büyük işaret ve delillerimizden bir kısmını gösterelim diye yaptırdık."

Bu yolculuk, 'Burak' adı verilen bir binek ile gerçekleşti. Burak, Cebrail (a.s) tarafından getirilen, son derece hızlı ve nurlu bir binek olarak tanımlanır. Peygamberimiz Burak'a bindi ve Cebrail'in rehberliğinde Kudüs'e ulaştı.

Kudüs'e vardığında Hz. Muhammed (s.a.v), orada bulunan peygamberlere imamlık yaptı ve onlara namaz kıldırdı. Bu olay, İslam'ın peygamberler silsilesinin devamı olduğunu ve İslam'ın evrensel bir mesaj taşıdığını simgeler.

MİRAÇ: Göklere Yükseliş

İsra yolculuğundan sonra Hz. Muhammed (s.a.v), Kudüs'ten göklere yükseldi. Bu yolculuğa "Miraç" denir. Miraç kelimesi, "merdiven" veya "yükselme" anlamına gelir. Peygamberimiz, Miraç yolculuğunda yedi kat göğü geçti ve her katta farklı peygamberlerle görüştü: Birinci gökte Hz. Âdem, ikinci gökte Hz. İsa, üçüncü gökte Hz. Yusuf, dördüncü gökte Hz. İdris, beşinci gökte Hz. Harun, altıncı gökte Hz. Musa, yedinci gökte ise Hz. İbrahim ile karşılaştı ve selamlaştı. Ardından binlerce meleğin her yıl ibadet yaptıkları el-Beytü'l-Ma'mur'a uğradı, buradan kendisinden başka kimsenin geçemeyeceği durak olan es-Sidretü'l-Münteha'ya yükseltildi. Miraç esnasında namaz farz kılındı.

DİYANET 2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

🙏1 Ocak 2025-Üç ayların başlangıcı

🙏2 Ocak 2025-Regaip Kandili

🙏26 Ocak 2025-Miraç Kandili

🙏13 Şubat 2025-Berat Kandili

🙏1 Mart 2025-Ramazan ayı başlangıcı

🙏26 Mart 2025-Kadir Gecesi

🙏29 Mart 2025-Arefe

🙏30 Mart-1 Nisan 2025 / Ramazan Bayramı

🙏5 Haziran 2025-Kurban Bayramı Arefesi

🙏6-9 Haziran 2025 / Kurban Bayramı

🙏5 Temmuz 2025-Aşure Günü

🙏3 Eylül 2025-Mevlid Kandili

🙏21 Aralık 2025-Üç ayların başlangıcı

🙏25 Aralık 2025-Regaip Kandili