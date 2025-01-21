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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 21 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

BİM aktüel kataloğu 21 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Bim aktüel ürünler kataloğu 21 Ocak Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Bim, gıda, kişisel bakım ve bebek ürünlerini uygun fiyatlarla alışverişseverlere sunuyor. Pirinçten ayçiçek yağına, hazır yemekten makyaj malzesine, bebek bezinden emziğe her türlü ihtiyacınız, en ucuz fiyatlarla BİM'de sizi bekliyor. İşte 21 Ocak Bim aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 10:10 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 10:40
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BİM aktüel kataloğu 21 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 93 TL

Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg: 50 TL

Saban Köftelik Bulgur 2,5 kg: 50 TL

Saban Nohut 2,5 kg: 118 TL

Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin kg: 134,50 TL

Kilikya Beyaz Sirke 5 L: 79,50 TL

Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg: 158 TL

Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 g: 29,50 TL

Alpia Çilek Aromalı Yoğurtlu Almanya Çikolatası 100 g: 29,50 TL

Alpia Sütlü Fındıklı Almanya Çikolatası 100 g: 29,50 TL

Toblerone Sütlü Çikolatalı 100 g: 55 TL

Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 g: 39 TL

Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 g: 21,50 TL

Golden Rose Lip Gloss: 105 TL

Golden Rose Oje: 35 TL

Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara: 99 TL

Pop Girls Çocuk Majyaj Seti: 279 TL

Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti: 135 TL

Naturalove Göz Altı Serumu: 99 TL

Naturalove Jel Göz Altı Maskesi: 89 TL

Naturalove Kağıt Yüz Maskesi: 39,50 TL

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