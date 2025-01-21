BİM aktüel kataloğu 21 Ocak Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Saban Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 93 TL
Saban Pilavlık Bulgur 2,5 kg: 50 TL
Saban Köftelik Bulgur 2,5 kg: 50 TL
Saban Nohut 2,5 kg: 118 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin kg: 134,50 TL
Kilikya Beyaz Sirke 5 L: 79,50 TL
Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg: 158 TL
Alpia Sütlü Almanya Çikolatası 100 g: 29,50 TL
Alpia Çilek Aromalı Yoğurtlu Almanya Çikolatası 100 g: 29,50 TL
Alpia Sütlü Fındıklı Almanya Çikolatası 100 g: 29,50 TL
Toblerone Sütlü Çikolatalı 100 g: 55 TL
Biscolata Pia Frambuaz Dolgulu Kek 100 g: 39 TL
Biscolata Pirinç Patlaklı Stix 34 g: 21,50 TL
Golden Rose Lip Gloss: 105 TL
Golden Rose Oje: 35 TL
Golden Rose Smokey Lashes Prestige Maskara: 99 TL
Pop Girls Çocuk Majyaj Seti: 279 TL
Naturalove Aynalı Kutulu Fırça Seti: 135 TL
Naturalove Göz Altı Serumu: 99 TL
Naturalove Jel Göz Altı Maskesi: 89 TL
Naturalove Kağıt Yüz Maskesi: 39,50 TL