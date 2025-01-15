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Haberler Haberler A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

A101 Aldın Aldın broşüründeki ürünler, 16 Ocak Perşembe gününden itibaren raflara diziliyor. Müşterilerine kaliteyi uygun fiyatla sunan A101'de bu hafta elektronik ürünler, beyaz eşya, mobilya, gıda, temizlik, kişisel bakım ve mutfak ürünleri, piyasadaki en ucuz fiyatlarla satışa çıkıyor. İşte A101 16 Ocak Aldın Aldın kataloğu ürünleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 09:40
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A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

Boroksilikat Desenli Limonata Bardağı: 45 TL
Desenli Bardak: 30 TL
Cam Kase: 21 TL
Limon Sıkacağı: 27,50 TL
Kilitli Saklama Kabı 4'lü: 99 TL
Madlen Ayaklı Servis Tabağı: 229 TL

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

5 Çekmeceli Bebek Beşiği: 3990 TL
Bamboo Bebek Yatağı: 899 TL
Katlanır Küvet: 429 TL
Katlanır Su Kovası: 159 TL
Katlanır Sele: 189 TL

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

Otat Vadim Yarım Yağlı Tost Peyniri 2 kg: 329 TL
Kuzucu Lor Peyniri 1 kg: 59 TL
Özsüt Sefer Usta Şam Tatlısı: 25 TL
Yörükoğlu Krema 200 ml: 29,50 TL
Yörükoğlu Şişe Ayran 150 ml: 10 TL
Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 9 kg: 259 TL

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

Loreal Paris Tonik 200 ml: 119 TL
Loreal Paris Yüz Temizleme Sütü 200 ml: 119 TL
Loreal Paris Revitalift Yüz Maskesi Çeşitleri: 75 TL
Loeral Paris Dream Long Saç Bakım Yağı 100 ml: 119 TL

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

Aldiva Porleo Bisküvi Çeşitleri 62 g: 5 TL
McVitie's Saklıköy Frambuaz Kremalı Bisküvi: 17 TL
Eti Kurabi Fındıklı Kurabiye: 39 TL

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

65'' 4 K Ultra HD Smart LED TV: 29999 TL
40'' FHD Smart TV: 6999 TL
Pamuklı Desenli Halı 140x200: 699 TL
SSD Dahili Hard Disk 480 GB: 1199 TL

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

SEG CM1012 INV 10 kg Çamaşır Makinesi: 12999 TL
NF 4631 No-Frost Buzdolabı: 15999 TL
Mekanik Silindirik Termosifon 65 L: 5499 TL
KM 9000 Kurutma Makinesi: 13999 TL

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

RS5 125 CC Benzinli Motosiklet: 46990 TL

A101 Aktüel ürünler kataloğu 16 Ocak | Yeni haftaya özel indirimler

jWIN MK-1261B 61 Tuşlu Org: 799 TL
SDP-110 88 Tuşlu Çekiç Aksiyonlu Dijital Piyano: 9999 TL
jWIN JDD 507T Tabureli Dijital Bateri Seti: 5999 TL
jWIN VL-800S 4/4 Çantalı Keman: 1999 TL

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