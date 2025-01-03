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Haberler Haberler Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Aralık ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Aralık ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

Aralık ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İç piyasalarda büyük role sahip enflasyon rakamları için bu yılın yedinci verisi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. Her ayın 3'ünde belli olan enflasyon rakamları hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Temmuz enflasyonu beklenti anketi ve tahminler ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:00
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Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2024 Aralık ayı enflasyon rakamları! İşte beklenti ve tahminler

ARALIK 2024 ENFLASYON RAKAMLARI | Türkiye İstatistik Kurumu'nun, her ayın 3. gününde açıkladığı bir önceki aya ait enflasyon verileri, iç pazar ve maaş zamları için büyük öneme sahip. Yılın son enflasyon verisi için yatırımcı ve vatandaşlar nefesini tutup beklerken 'Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK 2024 Aralık ayı enflasyon verileri beklenti anketi ve tahminler neler?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ARALIK 2024 ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 yılının son enflasyon verisi olan Aralık ayı enflasyon rakamları, TÜİK tarafından 3 Aralık Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası, aralık ayı sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Buna göre aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine indi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek, yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sabah'ın haberine göre, Temmuz-Ocak dönemi için en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulanıyor. En düşük memur emeklisi maaşı ise 17 bin 588 TL. Şu ana kadar ortaya çıkan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Toplam enflasyon: %14.57

SSK ve Bağkur emeklisine yansıyacak zam: %14.57

Ortaya çıkan enflasyon farkı: %4.16

7.Dönem Toplu sözleşmesi zammı: %6

5 aylık enflasyona göre kümülatif zam: %10.41

Temmuz ayında en düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak uygulamaya koyuldu. Ocak 2025'te maaşlara yüzde 12'lik zam yapılması halinde en düşük memur maaşı 43 bin 878 lira olacak.

En düşük emekli memur maaşı ise bu zam hesabına göre, 19 bin 697 liraya yükselecek.

KASIM 2024 ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,09, aylık %2,24 arttı.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,24, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,09 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,45 olarak gerçekleşti.

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