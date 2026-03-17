Ziraat Türkiye Kupası
Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 11:47
Ramazan ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte "son iftar ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Aynı zamanda vatandaşlar "oruç ne zaman bitecek?" ve "bayram hangi gün başlıyor?" sorularını da araştırıyor. 2026 yılı dini takvimine göre Ramazan Bayramı öncesindeki son iftar, arefe günü gerçekleştirilecek. Bu iftar, Ramazan ayının son orucunun açıldığı anlamına geliyor. Oruç ibadeti de aynı gün akşam ezanı ile birlikte sona erecek. Bayram ise hemen ertesi gün başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek. Bayramın ilk günü sabah saatlerinde kılınacak bayram namazı ile birlikte resmi olarak bayram kutlamaları başlayacak. Aile ziyaretleri, bayramlaşmalar ve geleneksel ikramlar bu süreçte öne çıkacak. Peki, Son iftar hangi gün? Oruç ne zaman bitiyor?

SON İFTAR NE ZAMAN?

2026 yılının son orucu, 19 Mart Perşembe günü (Arefe günü) tutulacak. Bu akşam ezanıyla birlikte yılın son iftarı yapılacak ve Ramazan ayı sona erecektir.

RAMAZAN AYI HANGİ GÜN BİTİYOR?

Ramazan ayı, 19 Mart Perşembe günü akşamı sona eriyor. 2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürmektedir.

2026 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

19 Mart Perşembe: Arefe Günü (Son İftar)

20 Mart Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün

21 Mart Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün

22 Mart Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

ŞEHİRLERE GÖRE SON İFTAR SAATLERİ

19 Mart Perşembe günü bazı büyükşehirlerdeki son iftar vakitleri şöyledir:

İstanbul: 19:21

Ankara: 19:06

İzmir: 19:29

Bursa: 19:21

Adana: 18:56

G.Saray Boey'in tapusunu alıyor! Ödenecek rakam...
Portekiz'de Orkun Kökçü'nün frikik golü!
