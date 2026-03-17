18 Mart yarım gün mü? Kamu kurumları yarın açık mı?

Türkiye genelinde her yıl büyük bir anlam ve önemle anılan Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yaklaşırken, vatandaşların gündeminde yine aynı soru var: 18 Mart resmi tatil mi, kamu kurumları açık mı? 18 Mart tarihi, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olması nedeniyle milli ve manevi açıdan büyük bir öneme sahip olsa da, resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu nedenle 18 Mart günü Türkiye genelinde herhangi bir resmi tatil ya da yarım gün uygulaması bulunmuyor.

18 MART'TA KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Kamu kurumları normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek. Valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri ve diğer resmi daireler açık olacak.

BANKALAR VE NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar ve noterler 18 Mart'ta açık olacak ve işlemler kesintisiz şekilde sürdürülebilecek.

OKULLAR TATİL Mİ?

İlkokul, ortaokul ve liseler şu anda ara tatildedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre; ikinci dönem ara tatili 16 Mart Pazartesi başlayacak ve 20 Mart Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarının da eklenmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün tatil yapacak.

ARA TATİL TAKVİMİ

14-15 Mart: Hafta Sonu (Tatil Başlangıcı)

16-20 Mart: Ara Tatil Haftası (Okullar Kapalı)

21-22 Mart: Hafta Sonu

23 Mart Pazartesi: Okullarda Ders Başı