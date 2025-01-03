HaberlerHaberler Bim'de yılın ilk aktüel ürünleri satışta: Bim aktüel katalog 3 Ocak Cuma
Bim'de yılın ilk aktüel ürünleri satışta: Bim aktüel katalog 3 Ocak Cuma
Bim aktüel katalog 3 Oacak Cuma | Bim yılın ilk aktüel ürünbler kataloğunu alışverişseverlerle buluşturdu. Bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 3 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.
Haberler HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 09:50Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:10
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