  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Michelin Yıldızı nedir? Michelin Yıldızı nasıl alınır?

Michelin Yıldızı nedir? Michelin Yıldızı nasıl alınır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünün yayınlanmasının ardından vatandaşlar, "Michelin Yıldızı nedir?" sorusunu arama motorlarına sormaya başladı. Serhat Doğramacı'nın konuk olduğu programda gündem olan başarısı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişilerin merakı giderek artmaya başladı. İşte Michelin Yıldızı hakkında öne çıkan detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:00 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Michelin Yıldızı nedir? Michelin Yıldızı nasıl alınır?

26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan MasterChef Türkiye programına konuk olan Serhat Doğramacı'nın Michelin Yıldızı ödülünü kazanması, izleyenlerin dikkatini çekti. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarına, "Michelin Yıldızı nedir?" sorusunu sormaya başladı. Yemek sektöründe Michelin Yıldızı'nın önemini merak eden kişiler, konuyu araştırmaya devam ediyor. İşte restoranlara verilen ödül hakkında dikkat çeken bilgiler...

MICHELIN YILDIZI NEDİR?

Michelin Yıldızı, üst düzey başarılı yemekler sunan restoranların kazandığı bir ödüldür. Yüksek standartın olduğu yerlere verilen bu ödül, sürekli olarak değerlendirilmeye alınmaktadır. Müfettişlerin ziyaretleri sonrası Michelin Yıldızı kazanmayı başaran restoranların tutarlı olmaları gerekiyor.

MICHELIN YILDIZI NASIL ALINIR?

Michelin Yıldızı; malzemelerin kalitesi, lezzetlerin bir arada olabilmesi ve pişirme teknikleri ile alınabilen bir ödüldür. Ayrıca, şefin kişiliği, yemeklerin kaliteli olması ve müfettişlere gösterilen ilginin tutarlılığı, Michelin Yıldızı nasıl alınır sorusuna cevap olarak verilebilir.

SERHAT DOĞRAMACI MICHELIN YILDIZI MI ALDI?

MasterChef Türkiye'de şampiyon olduktan sonra burger restoranı açan Serhat Dpğramacı, başarılı bir şekilde yoluna devam etti. Ardından Bodrum'da restoran işletmeye başlayan Serhat Doğramacı, Michelin 'Genç Şef' ödülünü ve Michelin Yeşil Yıldızı ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

ASpor CANLI YAYIN

Icardi'ye talip çıktı!
G.Saray'a Mertens müjdesi!
DİĞER
Oyuncu Şenay Gürler’den itiraflar: "Bir oyuncuda nasıl olabilir?” Söyleyince çok şaşıracaksınız… Kendimle mücadele ediyorum!
CANLI | Narin Güran cinayetinde 2. duruşma! Salona alınmalarına izin verilmedi! Salim Güran konuşuyor: Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?
İngilizler duyurdu! Mourinho eski öğrencisiyle buluşuyor
F.Bahçe'de Felix coşkusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den açıklama F.Bahçe'den açıklama 09:29
İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu 09:18
Fatih Terim'i yapay zeka ile açıkladılar! Fatih Terim'i yapay zeka ile açıkladılar! 08:49
Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma Bugün hangi maçlar var? 27 Aralık Cuma 08:00
Beşiktaş Fibabank mağlup Beşiktaş Fibabank mağlup 01:25
Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin 01:24
Daha Eski
Pereira Wolves’i uçurdu Pereira Wolves’i uçurdu 01:24
1.7 milyar TL’lik dev karar 1.7 milyar TL’lik dev karar 01:23
A.Efes kayıp: 75-94 A.Efes kayıp: 75-94 01:22
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:59
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:58
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 00:22