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Haberler Haberler 31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? | Yılbaşı gecesi BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour market çalışma saatleri

31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? | Yılbaşı gecesi BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour market çalışma saatleri

31 Aralık'ta marketlerin kaça kadar açık olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni yıl öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen kişiler, şimdiden market çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Birçok zincir marketin hizmet verdiği Türkiye'de; yılbaşı gecesi BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour market çalışma saatleri ile ilgili herhangi bir değişikliğin olup olmayacağı arama motorlarına soruluyor. Peki, 31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? Yılbaşı gecesi marketler kaçta kapanıyor? Yılbaşı gecesi marketler açık mı kapalı mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 12:28 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 12:50
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31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? | Yılbaşı gecesi BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour market çalışma saatleri

31 Aralık'ta marketlerin kaça kadar açık olacağı araştırılmaya devam ediliyor. 2024 yılı sona ererken 2025 yılına merhaba diyecek vatandaşlar, market alışverişlerini dikkatli bir şekilde yapmaya devam ediyor. Heyecan dolu yılbaşı gecesinde hazırlıksız yakalanmak istemeyen kişiler ise, "31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık?" sorusunu arama motorlarına sormayı sürdürüyor. Peki, Yılbaşı gecesi marketler kaçta kapanıyor? Yılbaşı gecesi marketler açık mı kapalı mı? İşte Yılbaşı gecesi BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour market çalışma saatleri...

YILBAŞI GECESİ MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Yeni yıl öncesi kutlamalarını sorunsuz bir şekilde sürdürmek isteyen vatandaşlar, "yılbası gecesi marketler açık mı kapalı mı?" sorusuna cevap arıyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren zincir market saatlerinde herhangi bir değişiklik olması beklenmezken, yılbaşı gecesi marketlerin açık olacağı tahmin ediliyor.

YILBAŞI GECESİ BİM KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık Salı: 09.00 – 21.00

YILBAŞI GECESİ A101 SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık 2024 Salı: 09.00 - 21.30

YILBAŞI GECESİ ŞOK KAÇTA KAPANIYOR?

31 Aralık Salı: 09.00 – 21.00

YILBAŞI GECESİ MİGROS KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık Salı 2024: 08.30 ya da 09.00 - 21.00

YILBAŞI GECESİ CARREFOURSA SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

31 Aralık 2024: 10.00 - 22.00

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