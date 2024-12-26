31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? | Yılbaşı gecesi BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour market çalışma saatleri

31 Aralık'ta marketlerin kaça kadar açık olacağı araştırılmaya devam ediliyor. 2024 yılı sona ererken 2025 yılına merhaba diyecek vatandaşlar, market alışverişlerini dikkatli bir şekilde yapmaya devam ediyor. Heyecan dolu yılbaşı gecesinde hazırlıksız yakalanmak istemeyen kişiler ise, "31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık?" sorusunu arama motorlarına sormayı sürdürüyor. Peki, Yılbaşı gecesi marketler kaçta kapanıyor? Yılbaşı gecesi marketler açık mı kapalı mı? İşte Yılbaşı gecesi BİM, A101, ŞOK, Migros, Carrefour market çalışma saatleri...

YILBAŞI GECESİ MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

Yeni yıl öncesi kutlamalarını sorunsuz bir şekilde sürdürmek isteyen vatandaşlar, "yılbası gecesi marketler açık mı kapalı mı?" sorusuna cevap arıyor. Ülke genelinde faaliyet gösteren zincir market saatlerinde herhangi bir değişiklik olması beklenmezken, yılbaşı gecesi marketlerin açık olacağı tahmin ediliyor.

YILBAŞI GECESİ BİM KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık Salı: 09.00 – 21.00

YILBAŞI GECESİ A101 SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık 2024 Salı: 09.00 - 21.30

YILBAŞI GECESİ ŞOK KAÇTA KAPANIYOR?

31 Aralık Salı: 09.00 – 21.00

YILBAŞI GECESİ MİGROS KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık Salı 2024: 08.30 ya da 09.00 - 21.00

YILBAŞI GECESİ CARREFOURSA SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

31 Aralık 2024: 10.00 - 22.00