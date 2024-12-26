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Haberler Haberler 1 Ocak üniversiteler tatil mi 2025? | 1 Ocak Çarşamba üniversitelerde ders var mı?

1 Ocak üniversiteler tatil mi 2025? | 1 Ocak Çarşamba üniversitelerde ders var mı?

Yılbaşı tatili için geri sayım devam ediyor. Yeni yılda yeni planlar, yeni başlangıçlar ve yepyeni umutlara yelken açmak isteyenler için yılın ilk günü, birçok ülkede resmi tatildir. Bu kapsamda birçok kurum ve kuruluş kapalı olurken ilkokul, ortaokul ve liselerde 1 Ocak tarihinde ders işlenmiyor. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencileri de 1 Ocak'ta üniversitelerin tatil olup olmayacağını sorguluyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 15:50 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 15:50
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1 Ocak üniversiteler tatil mi 2025? | 1 Ocak Çarşamba üniversitelerde ders var mı?

1 Ocak üniversitelere tatil mi 2025? | 1 Ocak tarihi, yılın ilk günü olduğundan her yıl çeşitli planlar ve analizlerle geçirilir. Geçmiş yıl üzerine düşünülen, gelecek günler için ise yeni yol haritaları çizilen 1 Ocak, birçok dünya ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de resmi tatil ilan edilmiştir. Bu, yılın ilk sabahına dinlenmiş başlayarak yeni günler için motive olunmasını sağlarken bir yandan da dinlenmek veya tatil yapmak için güzel bir fırsat olarak görülür.

1 OCAK 2025 ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

2025 yılında Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ile okullar kapalı olacaktır. Bu kapsamda, YÖK'ün kararıyla üniversitelerde resmi tatillerde ders işlenmediğinden 1 Ocak Çarşamba günü üniversiteler tatil olacak.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Ülkedeki birçok iş yerinin, okulların ve kamu kurumlarının kapalı olduğu resmi tatillerde, özel sektörde çalışanlar işverenin politikalarına ve sektöre bağlı olarak çalışabilir.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı (Yeni Yıl): 1 Ocak 2025, Çarşamba

📅Ramazan Bayramı: 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi, 1 Nisan Salı.

📅Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025, Çarşamba

📅Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025, Perşembe

📅Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025, Pazartesi

📅Kurban Bayramı: 6 Haziran Cuma, 7 Haziran Cumartesi, 8 Haziran Pazar ve 9 Haziran Pazartesi.

📅Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2025, Salı

📅Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025, Cumartesi

📅Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2025, Çarşamba (resmi tatil 28 Ekim günü öğleden sonra başlayacak)

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