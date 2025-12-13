CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN | Geminid meteor yağmuru ne zaman? Nereden izlenecek?

GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN | Geminid meteor yağmuru ne zaman? Nereden izlenecek?

Yılın en görkemli ve en yoğun meteor yağmuru olan Geminid'ler, Aralık ayı ortalarında zirve noktasına ulaşıyor. Atmosfere saniyede yaklaşık 35 kilometre hızla girerek alev topu gibi parlayan taş parçacıklarının oluşturduğu muhteşem doğa olayı, gökbilim meraklıları için kaçırılmayacak bir görsel şölen sunuyor. Saatte yüzlerce göktaşının görülebildiği Geminid yağmuru, diğer yağmurların aksine kuyruklu yıldız kalıntıları yerine, 3200 Phaethon isimli sönmüş asteroidlerden oluşuyor. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman, Türkiye'nin hangi bölgelerinden ve saat kaçta izlenecek? Meteor yağmurunu izlemek için teleskop şart mı? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 21:06
GÖKYÜZÜNDE GÖRSEL ŞÖLEN | Geminid meteor yağmuru ne zaman? Nereden izlenecek?

Gökbilim tutkunları için yılın en heyecan verici anı geldi: Geminid (İkizler) Meteor Yağmuru, zirve aktivitesine ulaşarak gökyüzünü adeta bir havai fişek gösterisine çeviriyor. Saatte 120'den fazla meteorugörüş açımıza sokan bu yağmur, "kuyruklu yıldız" kalıntısı değil, özel bir asteroid olan 3200 Phaethon'un bıraktığı parçacıklardan oluşmasıyla diğer meteor yağmurlarından ayrılıyor. İşte Geminid meteor yağmurunu izlemek isteyenlerin bilmesi gerekenler...

Geminid meteor yağmuru ne zaman?

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Geminid Meteor Yağmuru, her yıl Aralık ayında aktif olsa da, zirve noktasına ulaştığı tek bir gece vardır. Bu yıl Geminidlerin en yoğun aktivitesi, 13 Aralık'ı 14 Aralık'a bağlayan gece gerçekleşecek. Gözlem için en ideal saatler, Ay'ın etkisinin en az olduğu, yani gece yarısından sonraki saatler olarak belirlenmiştir. Bu saatlerde İkizler (Gemini) takımyıldızı gökyüzünde en yüksek noktaya ulaşır ve meteorların saçıldığı nokta (radyant) en iyi görünürlük sunar.

Geminid meteor yağmuru Türkiye'den izlenir mi?

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLİR Mİ?

Evet, Geminid Meteor Yağmuru, Kuzey Yarımküre'den gözlemlenebilen bir olaydır. Türkiye de Kuzey Yarımküre'de yer aldığı için bu gökyüzü şölenini en iyi izleyebilecek konumlar arasındadır. Şartlar uygun olduğu takdirde, saatte onlarca meteorun çıplak gözle dahi rahatlıkla görülebilmesi beklenmektedir. İzleme şansını artırmak için dikkat edilmesi gereken en önemli faktör, hava koşulları ve ışık kirliliğidir.

Geminid meteor yağmuru nasıl izlenir?

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Meteor yağmurunu izlemek için özel bir ekipmana ihtiyacınız yoktur. En iyi gözlem aracı çıplak gözdür. Gözlerinizin karanlığa adapte olması için yaklaşık 20 dakika beklemeniz tavsiye edilir. Meteorlar gökyüzünün her yerinde görülebilir, ancak hepsi İkizler Takımyıldızı yönünden (radyant) geliyor gibi görünecektir. Gözlerinizi doğrudan radyant noktasına odaklamak yerine, İkizler takımyıldızının hafifçe yukarısına veya yanına, yani gökyüzünün daha karanlık olan kısımlarına çevirmeniz önerilir.

Geminid meteor yağmuru başlıyor!

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

Çoğu meteor yağmuru (örneğin Perseid'ler) kuyruklu yıldızlardan kopan buz ve toz parçacıklarından oluşurken, Geminidler benzersizdir. Kaynağı, bilim insanları tarafından 'kayalık kuyruklu yıldız' olarak adlandırılan 3200 Phaethon adlı bir asteroiddir. Dünya, her yıl bu asteroidin Güneş yörüngesinde bıraktığı toz ve kaya kalıntıları içerisinden geçerken, bu parçacıklar atmosferimize girerek Geminid meteor yağmurunu oluşturur.

Antalyaspor-G.Saray | CANLI
