Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Ocak Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto tutkunlarının gözleri yine büyük çekilişte. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan büyük çekilişin 28 Ocak Çarşamba tarihli sonuçları merak ediliyor. Bu haftanın şanslı kişisi, büyük ikramiyeyi almaya hak kazanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişileri noter huzurunda yapılıyor ve MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanıyor. Peki Sayısal Loto kazanan numaraları belli oldu mu? İşte, 28 Ocak 2026 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 14:11
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | 28 Ocak Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Büyük ikramiyenin kime isabet ettiği ve şanslı numaraların neler olduğu merak konusu oldu. Milli Piyango çevrim içi sisteminde yayınlanan Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı, kupon sahiplerinin biletlerini saniyeler içinde kontrol etmesine imkan tanıyor. Çekiliş sonuçları açıklandığında kazandıran numaralar, devreden miktar ve toplam ikramiye tutarları güncelleniyor. Peki, Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ocak 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 OCAK ÇARŞAMBA

Çılgın Sayısal Loto kazanan numaralar, 28 Ocak Çarşamba günü saat 21.30'da düzenlenen çekilişin ardından belli olacak.

SONRAKİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 31 Ocak Cumartesi günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
