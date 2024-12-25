Avcı böreği tarifi | Avcı böreği malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Avcı böreği, sıcak olarak servis edilen ve yanında yoğurt, turşu gibi eşlikçilerle sunularak başlı başına ana yemek kategorisini dolduran bir geleneksel yemektir. İçindeki malzemelerin besleyiciliği ile hamur işini birleştirmesi sebebiyle sofralarda sıkça karşılaşılan avcı böreğinin tarifini ve yapılışını sizler için derledik.

AVCI BÖREĞİ TARİFİ

Avcı böreği malzemeleri:

İç Harcı için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

1 çay bardağı haşlanmış pirinç

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 demet maydanoz (ince kıyılmış)

Börek için:

3 adet yufka

1 çay bardağı su (yufkaları ıslatmak için)

1 çay bardağı sıvı yağ

Kızartma için:

2 adet yumurta (çırpılmış)

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için sıvı yağ

Avcı böreği yapılışı:

Bir tavada sıvı yağı ısıtın, doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

Kıymayı ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Baharatları, haşlanmış pirinci ve maydanozu ekleyip karıştırın. Harcı soğuması için bir kenara alın.

Bir yufkayı tezgaha serin, üzerine su ve sıvı yağ karışımını fırça ile sürün. Yufkayı ikiye katlayarak yarım daire oluşturun.

Yufkayı 4 eşit parçaya bölün ve geniş kenarına kıymalı harçtan koyarak sigara böreği gibi sarın.

Hazırladığınız börekleri önce una, ardından çırpılmış yumurtaya, son olarak da galeta ununa bulayın.

Derin bir tavada sıvı yağı ısıtın, börekleri altın sarısı renk alana kadar kızartın.

Sıcak olarak servis edin. Yanında yoğurt veya turşu ile sunum yapabilirsiniz.

Avcı böreği püf noktaları:

İç harcı hazırlarken fazla nemli olmamasına dikkat edin, aksi halde yufka ıslanabilir.

Böreklerin düzgün kızarması için yağın iyice ısındığından emin olun.

Daha hafif bir alternatif için börekleri fırında da pişirebilirsiniz; bu durumda üzerlerine yumurta sarısı sürüp 180°C'de kızarana kadar pişirmeniz yeterli olacaktır.