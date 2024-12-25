31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? - 31 ARALIK 2024 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ (BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa)

Yılbaşı gecesi marketlerin kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. 31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? sorusunun yanıtı merak edilirken BİM, ŞOK, A101, Migros ve Carrefoursa çalışma saatlerini sizler için derledik.

31 ARALIK'TA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık'ta marketler açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek. Yurt genelinde faaliyet gösteren tüm zincir marketler yılbaşı günü kendi çalışma saatine göre hizmet verecek. 31 Aralık 2024 market çalışma saatleri şu şekilde:

A101: 09.00-21.30

BİM: 09.00-21.00

Migros: 10.00-22.00

ŞOK: 09.00-21.00

Carrefoursa: 10.00 - 22.00