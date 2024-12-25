  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler 31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? - 31 ARALIK 2024 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ (BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa)

31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? - 31 ARALIK 2024 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ (BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa)

Yılın son günleri yaşanırken yeni yıla da az bir süre kaldı. Vatandaşlar yeni yıla dair kutlama hazırlıklarına girdi. Bir yandan da yılbaşı akşamı marketlerin kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Peki, 31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? İşte 31 Aralık 2024 market çalışma saatleri ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 00:00 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 00:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? - 31 ARALIK 2024 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ (BİM, ŞOK, A101, Migros, Carrefoursa)

Yılbaşı gecesi marketlerin kaça kadar açık olduğu merak ediliyor. 31 Aralık'ta marketler kaça kadar açık? sorusunun yanıtı merak edilirken BİM, ŞOK, A101, Migros ve Carrefoursa çalışma saatlerini sizler için derledik.

31 ARALIK'TA MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

31 Aralık'ta marketler açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek. Yurt genelinde faaliyet gösteren tüm zincir marketler yılbaşı günü kendi çalışma saatine göre hizmet verecek. 31 Aralık 2024 market çalışma saatleri şu şekilde:

A101: 09.00-21.30

BİM: 09.00-21.00

Migros: 10.00-22.00

ŞOK: 09.00-21.00

Carrefoursa: 10.00 - 22.00

Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla...
G.Saray'a Ziyech piyangosu!
DİĞER
Transfer sezonu ne zaman açılıyor? TFF ile 2024-2025 Süper Lig ara transfer sezonu tarihleri
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten teğmenler için sokak çağrısı yapan CHP'li Yankı Bağcıoğlu'na tepki: Vesayeti canlandırma çabası
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu
G.Saray resmi teklifi sundu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu dönemi! Gençlerbirliği'nde Hüseyin Eroğlu dönemi! 22:34
Yeni Malatya'da flaş ayrılık! Yeni Malatya'da flaş ayrılık! 22:28
Kerem'in mutlu günü! Kerem'in mutlu günü! 22:14
Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu Terim için olay iddia! Yeni takımı herkese sürpriz oldu 21:53
Monaco'dan Furkan Korkmaz kararı! Monaco'dan Furkan Korkmaz kararı! 21:53
Erten Gazi'nin yeni adresi belli oldu! Erten Gazi'nin yeni adresi belli oldu! 19:55
Daha Eski
Celta Vigo'da Aspas için kritik karar! Celta Vigo'da Aspas için kritik karar! 19:50
Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... Fenerbahçe'de En Nesyri gelişmesi! Al Nassr ve Sevilla... 19:50
Valencia'nın yeni hocası belli oldu! Valencia'nın yeni hocası belli oldu! 19:48
F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası! 19:48
Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı! Süper Lig'de 5 haftalık program açıklandı! 19:39
Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti Süper Lig ekibinin başkanı istifa etti 18:44