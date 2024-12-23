31 Aralık 2024 tarihine kısa bir süre kaldı. Yeni yıl öncesi hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, tatil planlaması yapmaya şimdiden başladı. Özellikle yılın son günü kutlama yapmak isteyen kişiler, "31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık tatil mi? 31 Aralık okullar tatil mi?" gibi soruları arama motoruna yazmaya devam ediyor.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Vatandaşlar, 31 Aralık yarım gün mü diye arama motorlarına sormaya devam ederken, konu hakkında herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Resmi tatil olarak kabul edilmeyen 31 Aralık yarım gün değildir. Ancak, yeni yıl öncesi bazı özel sektör çalışanları ya da okullar yarım gün veya tam gün izin yapabilir.

31 ARALIK TATİL Mİ?

Yeni yıl öncesi son gün olan 31 Aralık tatil mi sorusu milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya sürdürülüyor. Yılbaşı kutlamaları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar planlama yapmaya devam ederken, Türkiye'de 31 Aralık tatil olmayacak. Mesai ve çalışma günü normal şekilde ilerleyecek. Bu durum, özel sektör çalışanı ve okullar için aynı olmayabilir.

31 ARALIK HANGİ GÜN?

31 Aralık, Salı gününe denk geliyor. 2024 yılının son günü olan bu tarihte kutlama yapacak vatandaşlar, 1 Ocak Çarşamba günü ise yeni yıla girecek.