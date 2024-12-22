31 Aralık'ta doğan futbolcular | Doğum günü 31 Aralık olan futbolcular listesi

Futbol dünyasında 31 Aralık'ta doğan isimler, hem takımlarına katkılarıyla hem de özel günleriyle dikkat çekiyor. Yılın son günü doğan bu futbolcular, sahadaki başarılarıyla adlarından söz ettirirken, doğum günlerini de futbolseverlerle paylaşma fırsatı buluyor. İşte 31 Aralık doğumlu futbolcular ve doğum tarihleri...

31 ARALIK'TA DOĞAN FUTBOLCULAR

1941 - Sir Alex Ferguson, İskoç futbolcu ve teknik direktör

1948 - Sandy Jardine, İskoç millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 2014)

1951 - Andranik İskenderiyan, İranlı millî futbolcu

1957 - Behruz Sultani, İranlı millî futbolcu

1960 - Steve Bruce, İngiliz teknik direktör ve eski futbolcu

1975 - Sendoa Agirre, İspanyol futbolcu

1982 - Craig Gordon, İskoç futbolcu

1984 - Édgar Lugo, Meksikalı futbolcu

1990 - Yosuke Yuzawa, Japon futbolcu

1994 - Ed-Dukali es-Sayd, Katarlı futbolcu

1997 - Bright Osayi-Samuel, Nijeryalı futbolcu