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Haberler Haberler Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 456 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 456 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 456 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 16 Aralık Pazartesi günü itibarıyla başladı. Başvuruda bulunacak adaylar, arama motorlarında ilanın detaylarını araştırıyor. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? Hazine ve  Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranına nasıl ulaşabilirim? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı ve detayları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 16:00
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Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | 456 sözleşmeli personel alımı son başvuru tarihi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çeşitli kadrolarda personel alımı olacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 456 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Branş dağılımını Resmi Gazete ilanında yayımlayan bakanlık, başvuru tarihlerini de adaylara duyurdu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranına nasıl ulaşabilirim? İşte detaylar...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN BİTECEK?

16 Aralık 2024 tarihinde başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuruları 27 Aralık'ta bitecek. Adayların bu tarihler arasında başvuru yapması gerekirken, bakanlık işe alım yapacağı branşları da duyurdu.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HANGİ BÖLÜMLERE PERSONEL ALACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 456 sözleşmeli personel alımının yapılacağı branş dağılımı şu şekilde:

- 202 destek personeli

-14 çözümleyici sistem programcısı

-22 mühendis

-128 büro personel

-13 programcı

-3 mütercim-tercüman

-28 koruma ve güvenlik görevlisi

-46 tekniker

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANINA NASIL ULAŞABİLİRİM?

16 ila 27 Aralık tarihleri arasında yapılacak Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı paylaşıldı. Adaylar, başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapabilecek.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLA

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