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Haberler Haberler ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 20 - 26 Kasım kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 10:40
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ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 59,90 TL
Mis Tulum Peyniri 300 g: 89 TL
Mis Hazır Salep 1 L: 49,90 TL
%100 Nar Ekşisi 250 ml: 59,90 TL
Kornişon Turşusu 670 g: 35 TL
Balık Dünyası Dondurulmuş Levrek 550 g: 139 TL
Aytaç Dana Sosis 190 g: 63,50 TL

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Vip Ahmet Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 1 Yedek Bez Hediyeli: 699 TL
Vip Ahmet Klipsli Palet Mop: 499 TL
Vip Ahmet Bahar Temizlik Seti+ Kullan At Mendil 50: 499 TL
Derz Temizleme Fırçası: 14,95 TL
Kenar ve Derz Temizleyici Keçe: 39,95 TL

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Erkek Tek Alt Mikrosüet: 179 TL
Thermoform Soft Termal İçlik Üst Unisex: 319 TL
Thermoform Soft Termal İçlik Alt Unisex: 319 TL
Penti Daima Termal Tayt: 179 TL
Banyo Havlusu Floşlu: 219 TL

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mon Amaour Magic Touch Concealer Kapatıcı: 125 TL
Mon Amaour Lip Balm Dudak Bakım Kremi: 79,90 TL
Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri 330 ml: 106 TL
Sleepy Natural Külot Bez: 99 TL
Sleepy Natural Bebek Bezi: 99 TL

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Piyale Puding Bitter Çikolatalı/ Çikolata Parçalı/ Kakaolu 115 g: 12,90 TL
Piyale Muzlu/Vanilyalı/ Çilekli Puding 125 g: 9,50 TL
Piyale Pudra Şekeri 250 g: 14,90 TL
Piyale Pasta Kreması Sade 140 g: 19,90 TL
Pasta Mumu ve Altlığı 10'lu: 19,95 TL
Uno Anadolu Sade/Kakaolu Pasta Altı 280 g: 42,50 TL
Ülker Bitter Damla Çikolata 120 g: 49,90 TL

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Temizlik Dolabı: 2199 TL
Göcek Mutfak Dolabı: 8.599 TL
Universal Ankastre Modül Beyaz: 1499 TL
Maya Kahve Köşesi ve Mini Mutfak: 6499 TL
Salina Çok Amaçlı Mutfak Dolabı: 3999 TL
Dani Evyeli Mini Mutfak Üst Ük: 2199 TL
Dani Evyeli Mini Mutfak Alt Ük: 4799 TL

ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Reeder P13 Blue Max L 64 Gb 4 Gb Beyaz / Siyah: 2999 TL
Reeder Kiddo Yeni Mavi /Pembe Akıllı Çocuk Saati: 1699 TL
İxtech Xee Fit Akıllı Saat Siyah / Gümüş: 2699 TL
Philips Hd5120/00 Eco Conscious Edition Filtre Kahve Makinesi: 2999 TL
Philips S5445/03 Shaver Series 5000 Islak Kuru Tıraş Makinesi: 1499 TL

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