ŞOK ÇARŞAMBA FIRSATLARI | 20 - 26 Kasım ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 59,90 TL
Mis Tulum Peyniri 300 g: 89 TL
Mis Hazır Salep 1 L: 49,90 TL
%100 Nar Ekşisi 250 ml: 59,90 TL
Kornişon Turşusu 670 g: 35 TL
Balık Dünyası Dondurulmuş Levrek 550 g: 139 TL
Aytaç Dana Sosis 190 g: 63,50 TL
Mis Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 59,90 TL
Vip Ahmet Sprey Cam Temizlik Mopu Kirli Su Hazneli 1 Yedek Bez Hediyeli: 699 TL
Vip Ahmet Klipsli Palet Mop: 499 TL
Vip Ahmet Bahar Temizlik Seti+ Kullan At Mendil 50: 499 TL
Derz Temizleme Fırçası: 14,95 TL
Kenar ve Derz Temizleyici Keçe: 39,95 TL
Erkek Tek Alt Mikrosüet: 179 TL
Thermoform Soft Termal İçlik Üst Unisex: 319 TL
Thermoform Soft Termal İçlik Alt Unisex: 319 TL
Penti Daima Termal Tayt: 179 TL
Banyo Havlusu Floşlu: 219 TL