ALES SORU VE CEVAPLARI | ÖSYM 2024 ALES-3 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için adayların heyecanlı bekleyişi sona erdi. 17 Kasım Pazar günü, saat 10.15'te bu yılın son ALES sınavı yapılırken lisansüstü eğitim almak isteyen binlerce aday soru kitapçığı ve cevap anahtarlarını araştırıyor. İşte tüm merak edilenler..

ALES-3 SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ALES-3 sınavında adaylara yöneltilen soru ve cevapların ÖSYM tarafından açıklanması bekleniyor. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, ÖSYM'nin internet adresinden aynı gün içinde erişime açılacak.

ALES-3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan takvime göre, 17 Kasım 2024 Pazar günü düzenlenen ALES-3 sınavının sonuçları, 6 Aralık Cuma günü adayların erişimine açılacak. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacak. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

2024 ALES 3 KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

ALES'in bu yıl içinde son kez yapılacak olan oturumu için adaylara 150 dakika süre tanınacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek.

ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ALES'ten alınan puan, sınav sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacak. Yani adaylar ALES sınavından aldıkları puan ile 5 yıl boyunca tercih yapabilecekler.