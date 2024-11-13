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Haberler Haberler KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı mı? - KPSS Eğitim Bilimleri yerine hangi sınav geldi?

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı mı? - KPSS Eğitim Bilimleri yerine hangi sınav geldi?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için 2025 takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan yeni programda bazı detaylar dikkat çekti. KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı mı? KPSS Eğitim Bilimleri yerine hangi sınav geldi? sorularının yanıtlarını ve güncel değişiklikleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 17:10
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KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı mı? - KPSS Eğitim Bilimleri yerine hangi sınav geldi?

ÖSYM 2025 sınav takvimini yayınladı. Yeni takvimde KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun görünmemesi dikkat çekti. Adaylar KPSS Eğitim Bilimleri sınavı kaldırıldı mı? KPSS Eğitim Bilimleri yerine hangi sınav geldi? sorguları yapıyor. Detayları sizler için derledik.

KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI KALDIRILDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 yılı sınav takvimini yayımladı. Takvime göre KPSS içinde yer alan Eğitim Bilimleri Sınavı kaldırıldı. ÖABT ile Genel Yetenek ile Genel Kültür oturumlarının yapılmasına ise devam edilecek. Eğitim Bilimleri Sınavı'nın yerine MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) geldi.

2025 KPSS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür): 9 Eylül 2025

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün: 13 Eylül 2025

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün: 14 Eylül 2025

KPSS Başvuru tarihi: 26 Haziran - 10 Temmuz 2025

KPSS Geç Başvuru tarihi: 23 - 24 Temmuz 2025

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