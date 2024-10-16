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YARIN OKUL VAR MI? - 17 Ekim 2024 Perşembe günü okullar tatil mi, ders yapılacak mı? (Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa)

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bazı illerde okullar tatil edildi. Öğrenciler ve veliler yarın okul var mı? sorusunun yanıtını araştırıyor. 17 Ekim 2024 Perşembe günü okullar tatil mi, ders yapılacak mı? İşte güncel bilgiler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 20:10 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 20:10
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YARIN OKUL VAR MI? - 17 Ekim 2024 Perşembe günü okullar tatil mi, ders yapılacak mı? (Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa)

Malatya merkezli gerçekleşen 5.9 büyüklüğündeki depremden çevre iller de etkilendi. Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken bazı illerde okullar tatil edildi. Peki, 17 Ekim 2024 Perşembe günü okullar tatil mi, ders yapılacak mı? Yarın okul var mı? Detaylar haberimizde...

YARIN (17 EKİM 2024) OKUL VAR MI?

AFAD verilerine göre Malatya Kale ilinde gerçekleşen 5.9'luk depremden Elazığ, Diyarbakır başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan, Adıyaman ve Tunceli gibi çevre iller de etkilendi.

16 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Elazığ'da okullar tatil edildi. 17 Ekim perşembe günü okulların tatil olmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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