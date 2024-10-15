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KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU | KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının ardından gözler tercih dönemine çevrildi. KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS tercih kılavuzu son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 23:35 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 23:50
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KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU | KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/2 tercih dönemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adaylar sınav sonuçlarının ardından tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Peki, KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KPSS ÖNLİSANS VE ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2024/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme başvuruları 19-26 Aralık tarihlerinde alınması bekleniyor.

KPSS önlisans ve ortaöğretim tercihleri henüz belli olmadı. KPSS 2024/2 kılavuzu yayınlandıktan sonra tercih tarihleri ile kadrolar netlik kazanacak.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.

Tercihlerin internetle ÖSYM'ye gönderildiği gün itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır.

Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

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