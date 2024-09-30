ARA TATİL NE ZAMAN 2024-2025? | İlkokul, ortaokul, lise ara tatil tarihleri - Okullarda ara tatil hangi ay?

MEB 2024-2025 TAKVİMİ | Okullarda yarı yıl tatili dışında her dönem birer kez olmak üzere ara tatil de yapılıyor. MEB 2024-2025 takvimine göre bu yıl yapılacak olan ara tatil tarihleri de netleşti. Peki, Okullarda ara tatil ve 15 tatil (sömestr) ne zaman? Detaylar haberimizde...

OKULLARDA ARA TATİL NE ZAMAN 2024?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi başladı ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirildi.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapıldı.

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.