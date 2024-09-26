KPSS 2024 DHBT SONUÇLARI | KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı, bu yıl 22 Eylül 2024 tarihinde yapıldı. Sınavın ardından adaylar sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.