  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

KPSS 2024 DHBT SONUÇLARI | KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÖSYM'nin Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlere yönelik düzenlediği KPSS DHBT sınavı geçtiğimiz haftalarda düzenlendi. Sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürerken adaylar bir yandan da arama motorlarında KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? sorguları yapıyor. Güncel detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2024 Cuma 00:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS 2024 DHBT SONUÇLARI | KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı, bu yıl 22 Eylül 2024 tarihinde yapıldı. Sınavın ardından adaylar sonuçlar için araştırmalara başladı. Peki, KPSS DHBT sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2024 KPSS DHBT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

DHBT sonuç bilgisinde adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

Jose Mourinho: Futbolda dalga geçemezsiniz!
Avrupa Ligi'nde güncel puan durumu
DİĞER
Sultan olmadan önce yüzü bakın nasıldı...Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı!
Başkan Erdoğan'dan BM sonrası Türkevi'nde gazetecilere önemli açıklamalar
F.Bahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!
Ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sebastien Pocognoli: F.Bahçe'ye zor anlar yaşattık Sebastien Pocognoli: F.Bahçe'ye zor anlar yaşattık 22:58
"Bugün yeniden özgüven kazanma günüydü" "Bugün yeniden özgüven kazanma günüydü" 22:22
Jose Mourinho: Futbolda dalga geçemezsiniz! Jose Mourinho: Futbolda dalga geçemezsiniz! 21:59
"Golümü sevgili eşime armağan ediyorum" "Golümü sevgili eşime armağan ediyorum" 21:58
Ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması Ülke puanımız yükseldi! İşte UEFA sıralaması 21:53
Osayi kırmızı gördü hakem penaltıyı verdi! Osayi kırmızı gördü hakem penaltıyı verdi! 21:51
Daha Eski
F.Bahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı! F.Bahçe Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı! 21:42
Van Bronckhorst: Nerede olursak olalım... Van Bronckhorst: Nerede olursak olalım... 21:34
Maçta direkt kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta direkt kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 21:28
Mourinho'dan Avrupa'da yeni rekor! Mourinho'dan Avrupa'da yeni rekor! 21:27
F.Bahçe, Union SG'yi 2 golle devirdi! İzleyin... F.Bahçe, Union SG'yi 2 golle devirdi! İzleyin... 20:27
F.Bahçe - Unions SG | CANLI İZLE F.Bahçe - Unions SG | CANLI İZLE 19:12