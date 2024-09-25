MEB EĞİTİM ÖDENEĞİ 2024 | Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak, ne kadar?

Yeni eğitim öğretim yılı başladı. MEB öğretmenlere eğitim ödeneği olarak da bilinen kırtasiye yardımını her yıl yapıyor. Bu yıl 4 bin 85 TL olarak yapılacak olan ödemeler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Öğretmen kırtasiye yardımı ne zaman yatacak, ne kadar?

ÖĞRETMEN KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar 9 Eylül 2024 tarihinde açıldı. 2024-2025 yılı öğretmen kırtasiye yardımı ödemelerinin 2 Eylül itibari ile yapılacağı duyurulmuştu. Ancak henüz ödemeler hesaplara geçmedi. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler Eylül ayının ortasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler de göz önüne alındığında bu yıl ödemelerin eylül ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

7 . Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde ek gösterge ve memur aylık kat sayısına bağlanan kırtasiye ücreti bu yıl öğretmenlere 4 bin 85 TL olarak ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR, KİMLER YARARLANABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden faydalananlar haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamıyor.