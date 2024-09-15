TOKİ 390 ARSA SATIŞI BAŞVURU 2024 | TOKİ arsa satışı ihalesi ne zaman? - Arsa satışı hangi illerde, fiyatı ne kadar?

TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir'in de içinde bulunduğu 25 ilde arsa satışı yapılacağını duyurdu. 48 ayvade seçeneği sunulan arsalar ihale ile satılacak. TOKİ arsa satışı ihalesi ne zaman? Arsa satışı hangi illerde, fiyatı ne kadar? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

TOKİ ARSA SATIŞI İHALESİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından; İstanbul, Ankara ve İzmir dâhil olacak şekilde 25 şehirde, 390 muhtelif arsa satışa sunuldu. TOKİ 25 ilde 390 adet arsa satışı için ihaleler 2 Ekim ve 3 Ekim tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE, FİYAT NE KADAR?

Satışa sunulan arsalar, Adana, Antalya, Aydın, Amasya, Ankara, Batman, Bitlis, Didim, Denizli, Diyarbakır, Elâzığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van illerinde yer alıyor. TOKİ, söz konusu arsalar için yüzde 25'ini peşin, kalanını 48 ay vade ile ödeme seçeneği sunuyor. Arsa fiyatları 91 bin TL'den başlıyor.