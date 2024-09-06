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KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR | Lise mezunları için KPSS son 5 yıl çıkmış sorular ve cevapları

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lise mezunları için düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavında başvuru süreci başladı. Sınava katılacak binlerce aday, çıkmış soruları çözerek sınava hazırlanmak için araştırmalara başladı. Rakiplerini geride bırakıp memuriyet yolunda ilerlemek isteyenler için KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular, Lise mezunları için KPSS son 5 yıl çıkmış sorular ve cevaplarını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 06:39 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 07:39
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KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR | Lise mezunları için KPSS son 5 yıl çıkmış sorular ve cevapları

KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR | KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar için başvuru süreci, 18 - 30 Temmuz olarak belirlendi. 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınavda memuriyet için birbiriyle yarışacak adaylar, sınava girmeden önce son yılların çıkmış sorularını çözmek için araştırmalara başladı. 2 yılda bir düzenlenen ve son olarak 2022 yılında yapılan KPSS Ortaöğretim sınavı için arama motorlarında sorgulanan 'KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular, Lise mezunları için KPSS son 5 yıl çıkmış sorular ve cevapları' haberimizde...

LİSE MEZUNLARI İÇİN KPSS SON 5 YIL ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

2022 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2020 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2018 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2016 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

2014 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın

KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR

Aşağıdaki örnekler 2020 yılı KPSS Genel Yetenek sınavına aittir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden alınmış olup sınavda sorulan soruların tamamına, yukarıda verilen '2020 yılı KPSS Ortaöğretim çıkmış sorular ve cevapları için tıklayın' linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

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