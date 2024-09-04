Haberler Haberler

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2024 | Evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?

Faizsiz evlilik kredisi başvurusunda yeni döneme girildi. Aile ve Gençlik fonu kapsamında 150 bin TL evlilik kredisi için 3 il daha listeye eklendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada faizsiz evlilik kredisi uygulamasına Karabük, Bartın ve Zonguldak'ın da dahil edildiğini açıkladı. Peki "Evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?" Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 16:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2024 | Evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. e-Devlet aracılığıyla alınan başvurular Aile ve Gençlik Fonu kapsamında düzenleniyor. Evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve güncel gelişmeler haberimizde...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." dedi.

Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, "Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz." ifadesini kullandı.

Osimhen ile ilgili G.Saraylıları kızdıracak haber! Yakın çevresi...
G.Saray'dan dünyada konuşulacak bir hamle daha!
DİĞER
Annesi Arzu Balkan babası Tamer Karadağlı! 18 yaşındaki Zeyno Karadağlı güzelliği ve zarafeti ile hayran bıraktı!
Başkan Erdoğan ve Sisi'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Kostic transferinde son dakika! G.Saray...
G.Saray'da Rabiot gelişmesi! Çılgın teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş yeni transferinin lisansını çıkardı! Beşiktaş yeni transferinin lisansını çıkardı! 16:32
Kostic transferinde son dakika! G.Saray... Kostic transferinde son dakika! G.Saray... 15:56
F. Bahçe'nin Kasımpaşa mesaisi başladı! F. Bahçe'nin Kasımpaşa mesaisi başladı! 15:50
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları 15:23
G.Saray'da Rabiot gelişmesi! Çılgın teklif yapıldı G.Saray'da Rabiot gelişmesi! Çılgın teklif yapıldı 15:14
F.Bahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! F.Bahçe - G.Saray derbisinin tarihi belli oldu! 14:53
Daha Eski
Semih Kılıçsoy A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı! 14:46
F.Bahçe'ye takas teklifi! Cengiz'e karşılık... F.Bahçe'ye takas teklifi! Cengiz'e karşılık... 14:25
Belarus - Bulgaristan maçı hangi kanalda? Belarus - Bulgaristan maçı hangi kanalda? 13:55
Kuzey İrlanda - Lüksemburg maçı hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Lüksemburg maçı hangi kanalda? 13:52
Onuachu sürprizi! Trabzonspor derken... Onuachu sürprizi! Trabzonspor derken... 13:45
Estonya - Slovakya maçı hangi kanalda? Estonya - Slovakya maçı hangi kanalda? 13:38