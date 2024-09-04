FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU 2024 | Evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. e-Devlet aracılığıyla alınan başvurular Aile ve Gençlik Fonu kapsamında düzenleniyor. Evlilik kredisi başvurusu nasıl, nereden yapılır, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve güncel gelişmeler haberimizde...

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.

Aile ve Gençlik Fonu'nda yeni bir döneme geçtiklerini ve projenin pilot uygulamasının ikinci bölümünü başlattıklarını açıklayan Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu'na TÜİK verilerine göre doğurganlık hızının en düşük olduğu Karabük, Bartın ve Zonguldak'ı dahil ettik. Bu 3 ilden şartları sağlayan çiftlerimizin başvurularını almaya başladık." dedi.

Yeni eklenen illerin yanı sıra söz konusu destekten daha fazla çiftin yararlanabilmesi için şartları da kolaylaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, desteğe başvuru şartlarının arasında yer alan çiftlerin toplam gelirlerinin 2 asgari ücreti aşmaması şartında düzenlemeye gidildiğini belirtti.

Pilot uygulama kapsamında sahadan aldıkları dönüşler ve vatandaşların talepleri kapsamında gelir kriterinde yeni düzenleme yaptıklarını aktaran Göktaş, "Gelir kriterini, kişilerin alabilecekleri ek ödemeleri de kapsayacak şekilde 2,3 asgari ücrete çıkartıyoruz. Böylece daha fazla gencimizin desteğimizden yararlanmasının önünü açmış oluyoruz." ifadesini kullandı.