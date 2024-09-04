Haberler Haberler

Canlı altın fiyatları son dakika | 4 Eylül anlık Döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 4 Eylül Çarşamba 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 06:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Canlı altın fiyatları son dakika | 4 Eylül anlık Döviz kuru takibi - 1 Dolar kaç TL?

DÖVİZ VE ALTIN KURU 4 EYLÜL | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 4 Eylül Çarşamba 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 33,98 (Alış) - 34,02 (Satış)

EURO: 37,60 (Alış) - 37,67 (Satış)

STERLİN: 44,51 (Alış) - 44,73 (Satış)

1 DOLAR = 34,02 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉4 Eylül Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.727,25₺

Gram altın satış: 2.727,63₺

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.520,00₺

Çeyrek altın satış: 4.614,00₺

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.069,00₺

Yarım altın satış: 9.219,00₺

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 18.109,00₺

Tam altın satış: 18.381,00₺

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 18.500,00₺

Cumhuriyet altını satış: 18.780,00₺

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 18.612,00₺

Ata altın satış: 18.860,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 4 Eylül Çarşamba günü saat 06.09 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'da Adrien Rabiot hareketliliği!
F.Bahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!
DİĞER
Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Ankara'da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
Buruk'tan flaş Osimhen kararı!
Fenerbahçe'den sol bek atağı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Adrien Rabiot hareketliliği! G.Saray'da Adrien Rabiot hareketliliği! 23:21
F.Bahçe'de Brezilyalı kanat harekatı! F.Bahçe'de Brezilyalı kanat harekatı! 23:02
F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti F.Bahçe'de ayrılık gerçekleşti 22:51
Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi! 22:51
G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha! G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha! 22:51
Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 22:51
Daha Eski
Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi! Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi! 22:51
Fenerbahçe'den sol bek atağı! Fenerbahçe'den sol bek atağı! 22:51
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı 22:51
Buruk'tan flaş Osimhen kararı! Buruk'tan flaş Osimhen kararı! 22:51
Krunic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Krunic F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 22:51
Kerem sonrası bir ayrılık daha! Kerem sonrası bir ayrılık daha! 22:51