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ZADE KEBABI TARİFİ | Zade kebabı nasıl yapılır? Zade kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

Zade kebabının enfes lezzeti ve damakta bıraktığı tat, yemekseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Kebabın nasıl yapılacağını bilmeyenler ise internette araştırma yaparak bu tarife ulaşmak istiyor. Peki, evde Zade kebabı nasıl hazırlanır? İşte arama motorlarında sıkça aratılan Zade kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...


Zade kebabının enfes lezzeti ve damakta bıraktığı tat, yemekseverler tarafından büyük ilgi görüyor. Kebabın nasıl yapılacağını bilmeyenler ise internette araştırma yaparak bu tarife ulaşmak istiyor. Peki, evde Zade kebabı nasıl hazırlanır? İşte arama motorlarında sıkça aratılan Zade kebabı tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 16:17
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ZADE KEBABI TARİFİ | Zade kebabı nasıl yapılır? Zade kebap malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ZADE KEBABI TARİFİ | Türk mutfağının lezzetli ve özel yemeklerinden biri olan Zade kebabı, mideleri şenlendiren ve sofralarda büyük beğeni toplayan bir tariftir. Hem yerel hem de yabancı yemekseverler tarafından merak edilen bu kebap, arama motorlarında sıkça araştırılan tarifler arasında öne çıkıyor. Peki, evde Zade kebabı nasıl hazırlanır? İşte Zade kebabının tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

EVDE ZADE KEBABI NASIL YAPILIR?

ZADE KEBAP MALZEMELERİ;

📍3 adet uzun kemer patlıcan

📍300 gr kuşbaşı doğranmış et

📍2 adet orta boy patates

📍1 adet orta boy soğan

📍2 adet yeşil biber

📍1 adet orta boy domates

📍2 diş sarımsak

📍1 tatlı kaşığı domates salçası

📍3 yemek kaşığı zeytinyağı

📍Tuz, karabiber

Üzeri İçin;

📍Rendelenmiş kaşar peynir

Yapılışı;

📍Zade kebabı yapımında; öncelikle 300 gr kuşbaşı doğranmış eti kızgın bir teflon tencere içine koyun. 5 dakika kadar ara ara karıştırarak, kavurun. Daha sonra etlerin üzerini biraz geçecek kadar su dökün. Etler suyunu çekip, yumuşayıncaya kadar pişirin.

📍Diğer tarafta 3 adet uzun kemer patlıcanı alacalı olarak soyup, sap kısımlarını kesin. Bıçak yardımı ile uzunlamasına çok kalın ve ince olmayacak şekilde dilimleyin. 2 adet orta boy patatesin kabuğunu soyup, küpler halinde doğrayın. 1 adet domates, 2 adet yeşil biber, 1 adet orta boy soğan ve 2 diş sarımsağı ince ince doğrayın.

📍Geniş bir tava içine sıvı yağ koyup, kızdırın. Patlıcanları kızgın yağ içinde arkalı önlü kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp, yağlarının süzülmesini sağlayın. Patlıcanları kızarttıktan sonra doğranmış patatesleri de kızgın yağ içinde kızartın.

📍Etler piştikten sonra içine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı dökün. Doğranmış sarımsak, soğan ve biberleri ekleyin. Soğan ve biberler yumuşayana kadar kavurun. Daha sonra doğranmış domates ve 1 tatlı kaşığı domates salçası koyun. Domatesler yumuşayıp, suyunu çekene kadar pişirin. Et harcı piştikten sonra damak tadınıza göre tuz, karabiber ve kızarttığınız patatesleri ekleyip, iyice karıştırın. Tencereyi ocaktan alıp, etli patates harcını 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

📍Diğer tarafta 4 adet güveç kabına kızarttığınız iki patlıcanı çapraz şekilde üst üste koyup, uç kısımlarını sarkıtın. Patlıcanların üzerine 1 tutam tuz serpiştirin. Patlıcanların orta kısmına etli patates harcından koyun. Dışarı sarkan patlıcanları harcın üzerine kapatın. Hazırladığınız zade kebabının üzerine rendelenmiş kaşar peynir serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzeri hafifçe kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

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