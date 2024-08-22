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Sınıflar ne zaman belli olacak 2024? | 1. ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman?

2024 yılı itibarıyla ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin sınıf dağılımları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Sonuçlar, e-Okul sistemi aracılığıyla sorgulanabilecek. Peki, Sınıflar ne zaman belli olacak 2024? 1. ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 16:54
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Sınıflar ne zaman belli olacak 2024? | 1. ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman?

2024 eğitim yılı için ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin sınıf dağılımları Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kura çekimi ile belirlenecek. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan yeni sistemde, sınıf belirleme işlemleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Sınıflar ne zaman belli olacak 2024? 1. ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman? Merak edilenleri sizler için derledik.

1. SINIF VE 5. SINIF KURA ÇEKİMİ NASIL OLACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca, konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.

Yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı.

İlkokul ve ortaokulların ilk sınıflarına kaydı yapılan veya bu sınıflara nakil olan öğrencilerden ilkokul kademesindekilerin şube ve öğretmenlerinin, ortaokul kademesinde olanların ise şubelerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine yönelik iş ve işlemlerin "Millî Eğitim Bakanlığı İlkokul 1. Sınıf Şubeleri ile Sınıf Öğretmenlerinin ve Ortaokul 5. Sınıf Şubelerinin e-Okul Üzerinden Belirlenmesine İlişkin Yönerge" hükümleri doğrultusunda yürütüleceği anımsatıldı.

SINIFLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Bu kapsamda, öğrencilerin şubelerinin ve 1. sınıf öğretmenlerinin e-Okul sistemi üzerinden belirlenmesine ilişkin iş ve işlemlerin ilgili yönergenin 8. maddesinde belirtildiği üzere 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği aktarılan yazıda, Yönerge'nin "Kura İşleminden Önce Yapılacak İş Ve İşlemler" başlıklı 7. maddesinde belirtilen işlemlerin zamanında ve doğru şekilde yapılmasının önem taşıdığı kaydedildi.

Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine azami özen gösterilerek yapılacak iş ve işlemlerde herhangi bir aksaklık oluşmaması için valiliklerce tüm tedbirlerin alınması istendi.

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