AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI 2024 | MEB duyurdu: AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı

AÖL SINAV SONUCU 2024 | Açıköğretim ortaokulu ve lise sınavları, 20 - 21 Temmuz tarihlerinde, 3 oturum halinde yapıldı. Her bir oturumda kendilerine verilen 100 dakikada soruları doğru cevaplamaya çalışan adayların, sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Eğitim BakanlığıAÖL sınav sonuç ekranını erişime açtı. İşte detaylar...

2024 AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçlarıNI 14 Ağustos 2024 saat 11.00 itibarıyla https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden adayların erişimine açtı.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00

2. Oturum: 20 Temmuz 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00

3. Oturum: 21 Temmuz 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00

AÇIK LİSE SINIF GEÇMEK İÇİN KAÇ KREDİ OLMALI?

Açık Öğretim Lisesinde sınıf geçme yerine ders geçme ve kredi sistemi uygulanır.

Açık Öğretim Lisesi sınıf yerine dönem kavramı vardır. Öğrenci 8 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.(18 yaşından gün alan öğrenciler 5 dönem sonunda mezuniyet kredisine ulaştığı takdirde mezun olur.) Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler.

Açık Öğretim Lisesinde Örgün eğitimde bulunan sınıfların karşılığı şu şekildedir;

Lise 1. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 1. ve 2. dönemdir.

Lise 2. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 3. ve 4. dönemdir.

Lise 3. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 5 ve 6. dönemdir.

Lise 4. sınıfın karşılığı Açık Öğretim Lisesinde 7. ve 8. dönemdir.

Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci verdiği dersin kredisini kazanır. Veremediği dersin kredisini alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi tekrar eder veya muaf olduğu takdirde onun yerine isterse seçmeli derslerden başka bir ders alır.

Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken zorunlu ve ortak dersler vardır.

18 yaşından gün almış öğrenciler dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini sonra birbirini takip eden ortak/zorunlu/alan derslerini ve seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders;

18 yaşından gün almamış öğrencilerin ise kredi sınırlaması olmaksızın bulundukları dönem ve alt dönemlerden haftalık ders çizelgesinde belirtilen derslerden varsa öncelikle alt dönemin başarısız olunan ortak/zorunlu/alan derslerini, sonra bulundukları dönemin ortak/zorunlu/alan derslerini ile alt dönem ve bulundukları dönemin seçmeli derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 12 ders seçimi yapabilirler. Bir dönemde sınavına girilip başarısız olunan zorunlu ders, izleyen dönemde yeniden verilir.

Ortak zorunlu derslerden üç kez sınava girip de başarısız olan öğrenciler bu derslerden muaf olur ( Türk Dili Edebiyatı, Dil ve Anlatım dersleri hariç). Yani bu dersi alma zorunluluğu kalkar. Ancak bu öğrenciler gerekli kredi miktarını toplayamadığı takdirde isterlerse, muaf oldukları dersi yeniden seçebilirler.

Açık Öğretim Lisesine yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 170 kredidir.

Örgün eğitimden ayrılıp tasdiknamesi ile başvuru yapan öğrenciler başarılı oldukları derslerden muaf tutularak haftalık ders sayısına göre kredi alırlar.

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.