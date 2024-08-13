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MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR, BULAŞICI MI? | Maymun Çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, ölümcül mü?

İlk olarak 1958'de maymunlarda tespit edilen maymun çiçeği virüsü özellikle Afrika kıtasında hızla yayılmasının ardından araştırılmaya başladı. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları gibi belirtilere sahip olan hastalık ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Peki, Maymun Çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, ölümcül mü? Maymun çiçeği nedir, bulaşıcı mı? Tüm merak edilenleri sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 20:18
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MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR, BULAŞICI MI? | Maymun Çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, ölümcül mü?

Maymun çiçeği virüsü özellikle Afrika'nın batısında ve merkezinde bulunan, nadiren enfeksiyona yol açan bir virüstür. Bu bölgede artan vakalar dolayısıyla acil durum ilan edilirken vatandaşlar Maymun Çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, ölümcül mü? Maymun çiçeği nedir, bulaşıcı mı? sorguları yapmaya başladı. Detaylar haberimizde...

MAYMUN ÇİÇEĞİ NEDİR?

Maymun çiçeği, Monkeypox adıyla bilinen bir viral hastalıktır. İlk olarak 1958'de maymunlarda tespit edilmiş ve 1970'lerde insanlarda görülmeye başlanmıştır. Bu hastalık, çiçek hastalığına benzer şekilde bir poxvirüs ailesine aittir, ancak genellikle daha hafif seyreder.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Maymun çiçeği virüsünün belirtileri genellikle şunlardır:

  • Ateş: Yüksek ateş yaygın bir belirtidir.
  • Baş Ağrısı: Şiddetli baş ağrısı olabilir.
  • Kas Ağrıları: Kaslarda ağrı ve rahatsızlık hissi.
  • Sırt Ağrısı: Sırt ağrıları görülebilir.
  • Lenf Bezlerinde Şişlik: Genellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerinde lenf bezlerinde şişlik meydana gelir.
  • Cilt Döküntüsü: Çiçek hastalığına benzeyen döküntüler; baş, yüz ve vücutta başlayabilir. Döküntüler genellikle küçük, yuvarlak ve kabarık olup, sıvı dolu veziküller şeklinde gelişir ve ardından kabuklanır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI ÖLÜMCÜL MÜ?

Maymun çiçeği hastalığının ölüm oranı genellikle düşük olup, genellikle %1'in altındadır. Ancak, bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, çocuklar, hamile kadınlar ve bazı kronik hastalığı olan bireylerde risk daha yüksek olabilir. Genellikle, hastalık kendiliğinden iyileşir, ancak bazı durumlarda tıbbi müdahale gerekebilir.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BULAŞICI MI?

Maymun çiçeği virüsü bulaşıcıdır. Virüsle enfekte olan insan veya hayvanlara temas sonrası bulaşabilir. Hayvandan insana virüsün bulaşması, sıyrıklar veya açık yaralar gibi bütünlüğü bozulmuş cilde temas yoluyla veya enfekte hayvanın kanı, vücut sıvıları ve döküntüleri ile direkt temas yoluyla gerçekleşebilir.Maymun çiçeği virüsünün insandan insana bulaşma riski daha azdır. İnsandan insana yayılabilmesi için enfekte kişinin döküntüleriyle, solunum yolu damlacıklarıyla veya ağız sıvısıyla temas gerekir. Araştırmalar devam etse de hastalığın meni veya vajinal sıvıyla bulaştığına dair bir kanıt yoktur. Ayrıca hasta hayvan veya insana temas etmiş olan kıyafetler, yatak örtüleri, havlular ve çamaşırlara temas edilmesi ile de hastalık bulaşabilir. Maymun çiçeği virüsü hakkında bilgi edinmek için bilimsel çalışmalar yapılmaya devam etmektedir.

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