MSÜ SUBAY, ASTSUBAY SONUÇ EKRANI 2024 | MSÜ KHO, DHO, HHO, Astsubay MYÜ sınav sonucu sorgulama

MSÜ SUBAY, ASTSUBAY SONUÇ EKRANI 2024 | Milli Savunma Üniversitesi'nin Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen adaylara yönelik gerçekleştirdiği sınavın sonuçları yayımlandı. MSÜ'nün resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, sınav sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime açıldığı belirtilirken 'MSÜ subay, astsubay sonuç ekranı 2024 ve MSÜ KHO, DHO, HHO, Astsubay MYÜ sınav sonucu sorgulama' konularını sizler için derledik.

MSÜ KHO, DHO, HHO, ASTSUBAY MYÜ SINAV SONUCU SORGULAMA

2024 Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Sonuç İlanınızı ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Sonuç İlanınızı E-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra Çağrı/Sınav Durumu menüsü altından öğrenebilirsiniz.

2024 MSÜ KARA HARP OKULU SINAV SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 MSÜ DENİZ HARP OKULU SINAV SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 MSÜ HAVA HARP OKULU SINAV SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 MSÜ ASTSUBAY MYÜ SINAV SONUCUNU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MSÜ'nün resmi internet sitesinde yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Adaylarımız;

1. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Astsubay Meslek Yüksekokullarına "Aday Yerleştirme İşlemleri" kapsamında;

a. Aday Çağrı İşlemleri 09-18 Eylül 2024 (son çağrı tarihi 18 Eylül 2024 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. (14 Eylül 2024 Cumartesi günü de çağrı işlemleri devam edecektir.)

b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 09-20 Eylül 2024 (son kayıt tarihi 20 Eylül 2024 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

c. Aday yerleştirme işlemleri süresince (09-18 Eylül 2024) öncelik aday tercihleri ve Aday Değerlendirme Puanı Sırası olacaktır. Öncelikli tercihlerine sıra gelme ihtimali olan adaylar, diğer tercihlerinde sıraları gelse dahi, sırasının geldiği okulda kontenjanı ayrılmış olarak yerleştirme işlemlerinin son gününe kadar (18 Eylül 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerine yerleşebilmeleri için bekletilecektir.

2. MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulları kontenjanlarında eksik kalması halinde Aday Ek Yerleştirme İşlemleri kapsamında;

a. Aday Çağrı İşlemleri 19-27 Eylül 2024 (son çağrı tarihi 27 Eylül 2024 saat 17.00'ye kadar) (21 Eylül 2024 Cumartesi günü de çağrı işlemleri devam edecektir.)

b. Aday Kesin Kayıt İşlemleri 19 Eylül-01 Ekim 2024 (son kayıt tarihi 01 Ekim 2024 saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

c. Ek yerleştirme işlemleri sürecinde ise (19-27 Eylül 2024) intibak eğitimlerinin planlanan zamanda ve etkin icrası ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmeleri maksadıyla okullar tarafından günlük olarak veya gün içinde birden fazla kez bildirilecek boş kontenjanlara, Aday Değerlendirme Puanı Sırasına göre sırası gelen aday tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında boş kontenjanı olan okul bulunması halinde ilgili okula yerleştirileceklerdir (Ek yerleştirmede; yerleştirmesi yapılan adayların, sonraki günlerde (27 Eylül 2024 tarihine kadar) öncelikli tercihlerinde boş kontenjan oluşması, bu adaylara öncelikli tercihine yerleşme hakkı vermez).

3. 09 Eylül 2024 tarihinden itibaren, Sıralama Listelerinde yer alan adayların tercih ettikleri okullardaki "Aday Değerlendirme Puanı Sıraları" ile ilgili okullarda çağrı yapılan en son adayın "Aday Değerlendirme Puanı Sırası" kontenjanlar dolana kadar her gün https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanacaktır.

4. 09 Eylül 2024 tarihinden itibaren https://www.msu.edu.tr internet adresinden yayınlanan listelerde yer alan adaylara "Aday Çağrı Komisyonu" tarafından; 2024-MSÜ sınavına müracaat ederken ÖSYM'ye verdikleri ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden tercih yaparken belirttikleri telefon numaralarından kayıt yaptırma hakkını kazandıkları okul için çağrı yapılacaktır.

5. Yerleştirme işlemleri süresince ihtiyaç duyulması halinde gün içerisinde birden fazla çağrı yapılabilecektir.

6. MSÜ internet adresi üzerinden yayınlanan ilanlar veya Aday Çağrı Komisyonu tarafından çağrı yapıldığı halde ilgili okula kayıt yaptırıp/yaptırmayacağını veya olumlu/olumsuz beyan verip beyan değişikliği yapmak isteyenler o gün içerisinde saat 17.00'ye kadar MSÜ Rektörlüğüne bildirmek zorundadır. Adaylara internetten yapılan çağrı tebligat yerine geçmektedir. Kayıt işlemlerini hızlandırmak amacıyla adaylar telefon numaralarından da aranacaktır.

7. Çağrı yapıldığı okul için Aday Çağrı Komisyonu tarafından yerleşmeye hak kazandığı gün içinde 3 defa aranıp ulaşılamayan adayların ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLIKLARI SONLANDIRILACAKTIR.

8. Tüm Astsubay Meslek Yüksekokulu adaylarının YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları, Mülakat ve Fiziki Yeterlilik Testi Puanları (Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için ilave Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı) katkısı ile oluşturulan Aday Değerlendirme Puanı (ADP) ve tercih durumuna göre Astsubay Meslek Yüksekokulları sıraları belirlenmiştir. İlgili okul kontenjanlarına göre ilk adaydan başlayarak yerleştirme işlemleri için çağrı yapılacaktır.

9. Aday sıralama listeleri sağlık muayene sonuçları dahil edilmeden düzenlenmiştir. Hastane muayene işlemleri sonucunda Askeri Öğrenci Olamaz kararlı sağlık raporu alanlar çağrı listesinde yer alsalar bile ilgili okula kayıt yaptırma hakları bulunmayacaktır.

10. Güvenlik soruşturması işlemleri devam etmektedir.

11. YKS-Temel Yeterlilik Testi puanları için orta öğretim puanları dahil edilmemiş ham puan türlerinde 220,000 puanı taban puan olarak belirlenmiştir. Yalnızca Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için YKS Temel Yeterlilik Testi puanı ortaöğretim puanları eklenmemiş ham puan türünde 150,000 taban puan olarak belirlenmiştir.

DİKKAT! Telefon numaralarınızda bir değişiklik oldu ise mutlak suretle MSÜ Rektörlüğüne bildiriniz.

12. Adaylarımızın ilgili okullara kayıt için gelirken getirmesi gereken belgeler https://www.msu.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

BU İLAN AYNI ZAMANDA TEBLİGAT YERİNE GEÇMEKTEDİR.

Millî Savunma Üniversitesi İletişim Bilgileri: 0 (212) 398 01 00/60

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (KAMYO) İletişim Bilgileri: 0 (266) 221 23 50

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (DAMYO) İletişim Bilgileri: 0 (226) 462 83 10

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (HAMYO) İletişim Bilgileri: 0 (232) 251 16 00

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (BAMYO) İletişim Bilgileri: 0 (312) 425 04 42"