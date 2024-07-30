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Rings of Power 2. sezon yeni fragmanı yayında! İZLE | Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

Son dakika haberleri... Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri dizisinin San Diego Comic-Con fragmanı yayınlandı. İşte detaylar ve fragman...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 12:20
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Rings of Power 2. sezon yeni fragmanı yayında! İZLE | Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri

Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin (The Lord of the Rings: The Rings of Power) 2. sezonundan yeni fragman, hafta sonu düzenlenen San Diego Comic-Con'da yayınlandı.

6500 hayranla dolu devasa kongre merkezinde heyecan yaratan ekip, yaklaşan sezon için daha önce görülmemiş özel bir fragman sundu. Aksiyon dolu fragman, uzun süredir korkulan kötü karakter Sauron'un yeniden ortaya çıkışına odaklanarak, yıllar süren barışın ardından Orta Dünya'ya karanlığın ve kötülüğün geri dönüşünü gösteriyor. Fragman ayrıca Sauron'un aldatma ve manipülasyon güçleriyle dövülen daha fazla Güç Yüzüğü'nün yaratıldığını da vurguluyor.

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

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