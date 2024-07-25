YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU 2024 | YÖK Atlas Tercih Robotu nasıl kullanılır? - YKS üniversite taban puanları ve başarı sıralaması

Hayalindeki üniversite için emek veren ve YKS'den sınav puanı ile sıralamasını alan adaylar şimdi de tercih dönemi maratonuna hazırlanıyor. Ünivrsite tercihlerinde adaylara yol gösteren YÖK Atlas Tercih Robotu ise araştırılmaya başladı. YÖK Atlas Tercih Robotu nasıl kullanılır? sorgusu yapılırken bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NEDİR?

Detaylı Üniversite Bilgileri: YÖK Atlas Tercih Robotu, Türkiye'deki tüm üniversitelerin bölümleri hakkında detaylı bilgiler sunar. Bölümlerin kontenjanları, taban ve tavan puanları, başarı sıralamaları gibi kritik bilgiler adayların erişimine sunulur.

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YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

Yazılım, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Yazılım bir "tercih robotu" değildir. Sadece YÖK tarafından derlenebilecek/paylaşılabilecek işlenmiş verilerin yer aldığı seçkin ve güvenilir referans kaynaktır.

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesini görebilirsiniz. Detayları görmek için programın üstüne tıklayabilirsiniz.

"Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz. Detaylarını görmek istediğiniz program için üniversitesinin üzerini tıklayabilirsiniz.