Haberler Haberler SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer sular ne zaman gelecek? (20 Temmuz 2024)

SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer sular ne zaman gelecek? (20 Temmuz 2024)

Sarıyer 20 Temmuz Cumartesi günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Sarıyer su kesintisi olan mahalleleri ve 20 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:17
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SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer sular ne zaman gelecek? (20 Temmuz 2024)

SARIYER SU KESİNTİSİ 20 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sarıyer'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Sarıyer 20 Temmuz Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SARIYER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BÜYÜKDERE MAH

AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KAZIM KARABEKİR PAŞA MAH

AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MADEN MAH

AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: PTT EVLERİ MAH

AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SARIYER MERKEZ MAH

AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YENİ MAH

AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAYIRBAŞI MAH

AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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