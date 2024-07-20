SARIYER SU KESİNTİSİ - Sarıyer sular ne zaman gelecek? (20 Temmuz 2024)

SARIYER SU KESİNTİSİ 20 TEMMUZ 2024 | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince yürütülen çalışmalar kapsamında, Sarıyer'in bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 20 Temmuz 2024 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Sarıyer 20 Temmuz Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

SARIYER SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLE: BÜYÜKDERE MAH AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KAZIM KARABEKİR PAŞA MAH AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MADEN MAH AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: PTT EVLERİ MAH AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: SARIYER MERKEZ MAH AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YENİ MAH AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ÇAYIRBAŞI MAH AÇIKLAMA: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 20/07/2024 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 20/07/2024 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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