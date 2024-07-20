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Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 gününde gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam da yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Temmuz 2024 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekildi? Büyük ikramiyenin 432 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 21:38
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Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 20 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

20 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

İŞTE SONUÇLAR:

7 - 23 - 45 - 58 - 60 - 73 Joker: 46 SüperStar: 26

👉 Sayısal Loto 20 Temmuz Cumartesi sonucu için TIKLA

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