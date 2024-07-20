Çılgın Sayısal Loto çekildi! Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ | Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 20 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 20 Temmuz Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Temmuz Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

20 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Temmuz Cumartesi günü saat 21.30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

İŞTE SONUÇLAR:

7 - 23 - 45 - 58 - 60 - 73 Joker: 46 SüperStar: 26

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