YAŞLI AYLIĞI NE KADAR TEMMUZ 2024? | Zamlı 65 yaş, yaşlılık maaşı kaç TL oldu?

YAŞLI AYLIĞI NE KADAR TEMMUZ 2024? | Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaşlı aylığı vatandaşların alacağı yeni maaş belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayılarıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinin de artacağını açıkladı. Memur maaşlarına endeksli olan Yaşlı Aylığı vatandaşlara zamlı olarak yatırılacak. Peki yaşlı aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı 65 yaş, yaşlılık maaşı...

2024 GÜNCEL, ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Güncel Yaşlılık Maaşı: 4.196 TL Yüzde 24,73 Zamlı Yaşlılık Maaşı: 5.007 TL

YAŞLI AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi. Evde bakım yardımının 7 bin 608'den 9 bin 77'ye yükseldiğini açıklayan Göktaş, "Yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylığı da 4 bin 196 TL'den 5 bin 7'ye yükseltiyoruz." diye konuştu.

ZAMLI YAŞLI AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Yaşlılık aylıkları, doğum yılının son rakamı 0-5 olanlara ayın 5'inde, doğum yılının son rakamı 1-6 olanlara ayın 6'sında, doğum yılının son rakamı 2-7 olanlar ayın 7'sinde yatırılıyor. Bu nedenle ara zamlı yaşlılık aylığının Ağustos ayının 5'i ile 7'si arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.