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ORTAÖĞRETİM KPSS TARİHİ 2024 | Lise KPSS (Ortaöğretim) ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

Lise mezunlarının girdiği KPSS için geri sayım başladı. Devlet memuru olmak için emek sarf eden adaylar bu yıl sınavın ne zaman yapılacağını merak ediyor. Lise KPSS (Ortaöğretim) ne zaman, ayın kaçında yapılacak? sorularının yanıtları merak edilirken Ortaöğretim KPSS tarihi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 18:49 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 18:50
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ORTAÖĞRETİM KPSS TARİHİ 2024 | Lise KPSS (Ortaöğretim) ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN 2024? | Milyonlarca adayın merakla beklediği Ortaöğretim KPSS için araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda başvuruları tamamlanan KPSS'ye devlet memuru olmak isteyenler girecek. Lise KPSS olarak da bilinen Ortaöğretim KPSS ise bu yıl Eylül ayında gerçekleştirilecek. Peki, Ortaöğretim KPSS ne zaman 2024? Lise KPSS sınav tarihi hangi ay? Detaylar haberimizde...

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim KPSS bu yıl 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin sınav takvimine göre tüm alanlarda KPSS tarihleri ise şu şekilde:

  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz 2024
  • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi: 20 - 21 Temmuz 2024
  • KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT): 4 Ağustos 2024
  • KPSS Ön Lisans: 1 Eylül 2024
  • KPSS Din Hizmetleri Alanilgisi Testi (DHBT): 22 Eylül 2024
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