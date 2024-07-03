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TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Lise, üniversite mezunu teknisyen güncel zamlı maaşı

Teknisyen maaşları Temmuz ara zammıyla birlikte güncellendi. TÜİK tarafından açıklanan verilerle 6 aylık enflasyon farkı netleşirken memurlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Asgari ücrete bu yıl ara zam yapılmazken güncel teknisyen maaşları en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki teknisyen maaşı ne kadar oldu? İşte temmuz ara zammı ile teknisyen güncel zamlı maaşı hesaplaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:19
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TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Lise, üniversite mezunu teknisyen güncel zamlı maaşı

TEKNİSYEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | TÜİK'in 2024 Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine bu yıl yapılacak zam oranları netlik kazandı. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken teknisyen maaşları da güncellendi. Peki teknisyen maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2024 Temmuz zammı güncel zamlı teknisyen maaşı haberimizde...

TEKNİSYEN GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu.

Teknisyen (lise mez.) 11/1

Mevcut maaş: 35.490,00

Yüzde 19.31 zamlı: 42.343,11

Emekli Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 15.869,01

Yüzde 19.31 zamlı: 18.933,30

2024 ZAMLI TEKNİSYEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı teknisyen maaşlarının Temmuz ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.

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