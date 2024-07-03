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ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Engelli maaşı güncel, zamlı

TÜİK'in Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece memurlara ve memur maaşına endeksli engelli aylığı da güncellendi. Peki, engelli aylığı ne kadar oldu? 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı engelli maaşı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:22 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 10:25
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ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU? | 2024 Temmuz zammı - Engelli maaşı güncel, zamlı

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU? | Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından engelli vatandaşların alacağı yeni maaş belli oldu. Memur maaşlarına endeksli olan engelli aylığı, Temmuz ayı itibarıyla vatandaşlara ara zamlı olarak yatırılacak. Peki engelli aylığı ne kadar oldu? İşte 2024 Temmuz zammı, güncel, zamlı engelli maaşı...

2024 GÜNCEL, ZAMLI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Mevcut engelli maaşı: 2797,81 TL (yüzde 40-69 arası)

Yüzde 24,73 zamlı Zamlı engelli maaşı: 3.489,70 TL

Mevcut engelli maaşı: 4196,70 TL (yüzde 70 ve üzeri)

Yüzde 24,73 zamlı engelli maaşı: 5.234,54TL

Mevcut engelli maaşı: 2797,81 TL (18 yaş altı)

Yüzde 24,73 zamlı engelli maaşı: 3.338,06 TL

ENGELLİ AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2024 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi. Temmuz ayında ise yaşlı ve engelli aylıklarına yüzde 19,31 zam geldi.

ZAMLI ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli aylıkları her ayın beşi ile dokuzu arası engelli kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Bu nedenle ara zamlı engelli aylığının Temmuz ayının 5'i ile 9'u arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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