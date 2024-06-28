SINAVSIZ ALAN LİSELER İZMİR | 2024 İzmir OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER İZMİR | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 İzmir sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...
2024 İZMİR OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI
ALİAĞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi 93,735
- Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi 89,087
- Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,548
- Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,867
- Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi 65,348
- Aliağa Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,368
- Habaş Hadi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,821
BALÇOVA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi 92,275
- Salih Dede Anadolu Lisesi 88,906
- Balçova Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,337
- Balçova Ahmet Hakkı Balcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,439
BAYINDIR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Bayındır Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi 81,996
- İzmir Bayındır Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,235
- İzmir Bayındır Bayındır Anadolu Lisesi 59,606
- İzmir Bayındır Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40,595
- İzmir Bayındır Bayındır Şehit Oktay Ardıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,857
- İzmir Bayındır Bayındır Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,191
BAYRAKLI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 89,162
- İzmir Bayraklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 86,464
- İzmir Bayraklı Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,675
- İzmir Bayraklı Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 84,31
- İzmir Bayraklı Halit Özpirinç Anadolu Lisesi 79,06
- İzmir Bayraklı Bayraklı Anadolu Lisesi 68,992
- İzmir Bayraklı Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,753
- İzmir Bayraklı Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,01
- İzmir Bayraklı Şehit Bersan Doğantekin Anadolu Lisesi 54,702
- İzmir Bayraklı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,717
- İzmir Bayraklı Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,736
BERGAMA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Bergama Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi 95,592
- İzmir Bergama Akif Ersezgin Anadolu Lisesi 92,406
- İzmir Bergama 14 Eylül Anadolu Lisesi 87,306
- İzmir Bergama Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 86,137
- İzmir Bergama Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,559
- İzmir Bergama Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,991
- İzmir Bergama Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,787
- İzmir Bergama Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,589
- İzmir Bergama Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,735
- İzmir Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,548
- İzmir Bergama Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,844
- İzmir Bergama Bergama Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,479
- İzmir Bergama Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,405
- İzmir Bergama Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi 35,051
- İzmir Bergama Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi –
BEYDAĞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Beydağ Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,104
- İzmir Beydağ Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,501
- İzmir Beydağ Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi 55,039
BORNOVA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Bornova Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 97,769
- İzmir Bornova Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi 95,842
- İzmir Bornova Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi 95,136
- İzmir Bornova Çimentaş Anadolu Lisesi 93,723
- İzmir Bornova Fethiye-Gönül Güzelcan Anadolu Lisesi 90,909
- İzmir Bornova Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi 87,684
- İzmir Bornova Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi 87,607
- İzmir Bornova Hayrettin Duran Anadolu Lisesi 85,572
- İzmir Bornova Aziz-Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,625
- İzmir Bornova Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,611
- İzmir Bornova Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,069
- İzmir Bornova Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,501
- İzmir Bornova Seyit Şanlı Anadolu Lisesi 75,322
- İzmir Bornova Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,374
- İzmir Bornova Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,291
- İzmir Bornova Şehit Polis Kağan Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,543
- İzmir Bornova Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,254
- İzmir Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,945
- İzmir Bornova Arkas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,798
- İzmir Bornova Altındağ Anadolu Lisesi 42,365
- İzmir Bornova Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,966
- İzmir Bornova İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,972
- İzmir Bornova Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,383
- İzmir Bornova Atatürk Mahallesi Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,056
- İzmir Bornova Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,194
BUCA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Buca Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi 96,327
- İzmir Buca Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi 96,075
- İzmir Buca Buca Anadolu Lisesi 93,81
- İzmir Buca İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi 90,663
- İzmir Buca Tınaztepe Anadolu Lisesi 88,274
- İzmir Buca Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,908
- İzmir Buca Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 83,988
- İzmir Buca Buca Ömer Seyfettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,849
- İzmir Buca Şehit Abdullah Kürşat Kupşen Anadolu Lisesi 74,488
- İzmir Buca Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 72,179
- İzmir Buca Zeynep-Hasan Erçelebi Anadolu Lisesi 60,647
- İzmir Buca Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi 46,096
- İzmir Buca Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi 43,329
- İzmir Buca Gürçeşme Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi 76,124
- İzmir Buca Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,137
- İzmir Buca Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,327
- İzmir Buca Buca Sultan Alparslan Anadolu Lisesi 66,134
- İzmir Buca Buca Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,669
- İzmir Buca Buca Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,469
- İzmir Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,515
ÇEŞME SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Çeşme Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi 91,361
- İzmir Çeşme Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,209
- İzmir Çeşme Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,945
- İzmir Çeşme Şehit Şener Kolay Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,808
- İzmir Çeşme Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi 50,349
- İzmir Çeşme Çeşme Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,934
ÇİĞLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Çiğli Tuğba Özbek Anadolu Lisesi 95,166
- İzmir Çiğli Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi 91,727
- İzmir Çiğli Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi 88,607
- İzmir Çiğli Çiğli Rotary Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,186
- İzmir Çiğli Büyükçiğli Anadolu Lisesi 85,256
- İzmir Çiğli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 80,8
- İzmir Çiğli Çiğli Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,649
- İzmir Çiğli Şehit Ali Karaoğlan Anadolu Lisesi 79,417
- İzmir Çiğli Çiğli Naime TÖMEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,602
- İzmir Çiğli Çiğli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,88
- İzmir Çiğli Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 38,69
DİKİLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Dikili Semih Tınay Anadolu Lisesi 74,764
- İzmir Dikili Dikili Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,445
- İzmir Dikili Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,835
- İzmir Dikili Dikili Çandarlı Nebiye Kavalalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,277
FOÇA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Foça Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi 84,27
- İzmir Foça Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,082
- İzmir Foça Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik anadolu Lisesi 76,825
GAZİEMİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Gaziemir Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi 93,142
- İzmir Gaziemir Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi 89,259
- İzmir Gaziemir Mimar Kemalettin Anadolu Lisesi 84,136
- İzmir Gaziemir Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,746
- İzmir Gaziemir Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,176
- İzmir Gaziemir Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,127
- İzmir Gaziemir Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi 77,173
- İzmir Gaziemir Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,72
- İzmir Gaziemir Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,966
- İzmir Gaziemir Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,009
GÜZELBAHÇE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Güzelbahçe Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi 94,446
- İzmir Güzelbahçe Cengiz Topel Anadolu Lisesi 40,818
- İzmir Güzelbahçe Güzelbahçe Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,488
KARABAĞLAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Karabağlar Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi 96,014
- İzmir Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi 94,728
- İzmir Karabağlar Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi 93,97
- İzmir Karabağlar Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 91,886
- İzmir Karabağlar Naci Şensoy Anadolu Lisesi 90,005
- İzmir Karabağlar Eşrefpaşa Anadolu Lisesi 88,311
- İzmir Karabağlar İnönü Anadolu Lisesi 84,498
- İzmir Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi 81,88
- İzmir Karabağlar Bozyaka Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi 78,39
- İzmir Karabağlar Karabağlar Yeşilyurt Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,596
- İzmir Karabağlar Karabağlar Yeşilyurt Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,754
- İzmir Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 54,235
- İzmir Karabağlar Biruni Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,459
- İzmir Karabağlar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,732
- İzmir Karabağlar Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,85
- İzmir Karabağlar 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,218
- İzmir Karabağlar Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,175
- İzmir Karabağlar İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,704
- İzmir Karabağlar Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,51
- İzmir Karabağlar Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,749
KARABURUN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Karaburun Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,934
- İzmir Karaburun Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,879
- İzmir Karaburun Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,553
- İzmir Karaburun Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,946
- İzmir Karaburun Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,187
KARŞIYAKA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi 95,714
- İzmir Karşıyaka Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 95,041
- İzmir Karşıyaka Karşıyaka Lisesi 92,473
- İzmir Karşıyaka Kazım Dirik Anadolu Lisesi 91,006
- İzmir Karşıyaka Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi 87,479
- İzmir Karşıyaka Şemikler Anadolu Lisesi 85,236
- İzmir Karşıyaka Gazi Anadolu Lisesi 84,611
- İzmir Karşıyaka Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,494
- İzmir Karşıyaka Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,448
- İzmir Karşıyaka Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,124
- İzmir Karşıyaka Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,877
- İzmir Karşıyaka Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi 80,269
- İzmir Karşıyaka Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,895
- İzmir Karşıyaka TOKİ Karşıyaka Belediyesi Anadolu Lisesi 66,669
- İzmir Karşıyaka Karşıyaka Necip Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,26
- İzmir Karşıyaka Mehmet Ali Lahur Anadolu Lisesi 64,283
KEMALPAŞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Kemalpaşa Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi 92,746
- İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,779
- İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,803
- İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi 48,075
- İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 41,87
- İzmir Kemalpaşa Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,647
- İzmir Kemalpaşa Ulucak Anadolu Lisesi 76,505
- İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,714
- İzmir Kemalpaşa Bağyurdu Anadolu Lisesi 75,735
- İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa İbrahim Polat-Ege Seramik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,304
KINIK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Kınık Kınık Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,886
- İzmir Kınık Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,447
- İzmir Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 84,045
KİRAZ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Kiraz Kiraz Anadolu Lisesi 80,672
- İzmir Kiraz Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,626
- İzmir Kiraz Ali Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,905
- İzmir Kiraz Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi 49,019
- İzmir Kiraz Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,555
KONAK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Konak Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi 95,296
- İzmir Konak Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi 87,152
- İzmir Konak Namık Kemal Anadolu Lisesi 85,819
- İzmir Konak Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,614
- İzmir Konak Konak Cumhuriyet N.S. İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,375
- İzmir Konak Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,459
- İzmir Konak Karataş Anadolu Lisesi 80,38
- İzmir Konak Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,314
- İzmir Konak Konak Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,909
- İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,613
- İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,323
- İzmir Konak Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,722
- İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,99
- İzmir Konak Konak Gültepe Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi 66,133
- İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,35
- İzmir Konak İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,977
- İzmir Konak Konak Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,955
- İzmir Konak Dokuz Eylül Anadolu Lisesi 50,336
- İzmir Konak Konak Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,187
- İzmir Konak Konak Hürriyet Anadolu Lisesi 47,101
- İzmir Konak Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,753
- İzmir Konak Konak Gültepe Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi 39,81
- İzmir Konak Konak Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37,337
- İzmir Konak Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 33,388
- İzmir Konak 50. Yıl Anadolu Lisesi 28,362
- İzmir Konak Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi 87,825
- İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,751
- İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,225
- İzmir Konak Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,884
- İzmir Konak Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,26
MENDERES SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Menderes Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi 92,066
- İzmir Menderes Şehit Gökhan Bayraktar Anadolu Lisesi 80,868
- İzmir Menderes Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,116
- İzmir Menderes Menderes Özdere T. Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,834
- İzmir Menderes Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi 74,475
- İzmir Menderes Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,664
MENEMEN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Menemen Menemen Anadolu Lisesi 92,307
- İzmir Menemen Menemen Atatürk Anadolu Lisesi 81,88
- İzmir Menemen Erdinç-Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,179
- İzmir Menemen Seyrek Villakent Anadolu Lisesi 58,972
- İzmir Menemen Menemen Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 33,184
- İzmir Menemen Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,196
- İzmir Menemen Haldun Koşay Anadolu Lisesi 69,734
- İzmir Menemen Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,041
- İzmir Menemen Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,38
- İzmir Menemen Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,183
NARLIDERE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi 75,234
- İzmir Narlıdere Narlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,186
- İzmir Narlıdere Narlıdere Rasim Önel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,743
- İzmir Narlıdere Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,467
ÖDEMİŞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Ödemiş Ödemiş Anadolu Lisesi 92,972
- İzmir Ödemiş Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi 88,617
- İzmir Ödemiş Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lisesi 79,287
- İzmir Ödemiş Ödemiş Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,538
- İzmir Ödemiş Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,555
- İzmir Ödemiş İmam Birgivi Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,421
- İzmir Ödemiş Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,056
- İzmir Ödemiş Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,861
- İzmir Ödemiş Gazi Umur Bey Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 58,673
- İzmir Ödemiş Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,174
- İzmir Ödemiş Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,137
SEFERİHİSAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Seferihisar Asil Nadir Anadolu Lisesi 86,706
- İzmir Seferihisar Seferihisar Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,42
- İzmir Seferihisar Salih Değerli Anadolu Lisesi 60,484
- İzmir Seferihisar Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,049
- İzmir Seferihisar Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,865
SELÇUK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Selçuk Selçuk Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi 63,138
- İzmir Selçuk Selçuk Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,151
- İzmir Selçuk Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,328
- İzmir Selçuk Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,726
TİRE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Tire Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi 88,957
- İzmir Tire Tire Ersan Kirazoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,005
- İzmir Tire Tire Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,573
- İzmir Tire Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,131
- İzmir Tire Gökçen Anadolu Lisesi 60,603
- İzmir Tire Tire İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,476
- İzmir Tire Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,857
TORBALI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- İzmir Torbalı Torbalı Anadolu Lisesi 92,889
- İzmir Torbalı Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi 89,833
- İzmir Torbalı Torbalı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,717
- İzmir Torbalı Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,535
- İzmir Torbalı Şehit Önder Turğay Anadolu Lisesi 67,068
- İzmir Torbalı Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,032
- İzmir Torbalı Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,107
- İzmir Torbalı Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,885
- İzmir Torbalı Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,12
- İzmir Torbalı Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi 45,958
- İzmir Torbalı Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,484
- İzmir Torbalı Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 40,565
- İzmir Torbalı Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37,463
- İzmir Torbalı Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,752
URLA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI
- Urla Anadolu Lisesi 84,3
- Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,391
- Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,073
- Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,317
NOT: İzmir'de okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.