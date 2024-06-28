SINAVSIZ ALAN LİSELER İZMİR | 2024 İzmir OBP ile öğrenci alan liseler tam liste ve taban puanları

SINAVSIZ ALAN LİSELER İZMİR | Milli Eğitim Bakanlığınca 1 milyon 38 binden fazla öğrenciye yönelik düzenlenen LGS sınavında sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci için araştırmalar hız kazandı. Sınavla alım yapan liseler arasında tercih yapmak istemeyen adaylar, sınavsız alım yapacak liseleri araştırmaya koyuldu. İşte 2024 İzmir sınavsız/OBP puanına göre alım yapan liseler tam liste...

2024 İZMİR OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN LİSELER TAM LİSTE VE TABAN PUANLARI

ALİAĞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi 93,735

Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi 89,087

Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,548

Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi 65,867

Mustafa Güngör Çolakoğlu Anadolu Lisesi 65,348

Aliağa Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,368

Habaş Hadi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 68,821

BALÇOVA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi 92,275

Salih Dede Anadolu Lisesi 88,906

Balçova Anadolu İmam Hatip Lisesi 71,337

Balçova Ahmet Hakkı Balcıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,439

BAYINDIR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Bayındır Bayındır Sadık Susamcıoğlu Anadolu Lisesi 81,996

İzmir Bayındır Bayındır Muzaffer Tuzcuoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 60,235

İzmir Bayındır Bayındır Anadolu Lisesi 59,606

İzmir Bayındır Bayındır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 40,595

İzmir Bayındır Bayındır Şehit Oktay Ardıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 77,857

İzmir Bayındır Bayındır Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,191

BAYRAKLI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Bayraklı Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 89,162

İzmir Bayraklı Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 86,464

İzmir Bayraklı Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,675

İzmir Bayraklı Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi 84,31

İzmir Bayraklı Halit Özpirinç Anadolu Lisesi 79,06

İzmir Bayraklı Bayraklı Anadolu Lisesi 68,992

İzmir Bayraklı Bayraklı Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,753

İzmir Bayraklı Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,01

İzmir Bayraklı Şehit Bersan Doğantekin Anadolu Lisesi 54,702

İzmir Bayraklı Şehit Eren Bülbül Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,717

İzmir Bayraklı Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,736

BERGAMA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Bergama Bergama 13 Nisan Anadolu Lisesi 95,592

İzmir Bergama Akif Ersezgin Anadolu Lisesi 92,406

İzmir Bergama 14 Eylül Anadolu Lisesi 87,306

İzmir Bergama Bergama 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 86,137

İzmir Bergama Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,559

İzmir Bergama Bergama Yusuf Kemalettin Perin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,991

İzmir Bergama Bergama Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,787

İzmir Bergama Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,589

İzmir Bergama Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,735

İzmir Bergama Şehit Ömer Yiğit Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,548

İzmir Bergama Bergama Kozak Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,844

İzmir Bergama Bergama Bakırçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,479

İzmir Bergama Bergama Göçbeyli Çok Programlı Anadolu Lisesi 52,405

İzmir Bergama Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi 35,051

İzmir Bergama Bergama Zeytindağ Çok Programlı Anadolu Lisesi –

BEYDAĞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Beydağ Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi 71,104

İzmir Beydağ Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,501

İzmir Beydağ Cumhuriyet Çok Programlı Anadolu Lisesi 55,039

BORNOVA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Bornova Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 97,769

İzmir Bornova Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi 95,842

İzmir Bornova Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi 95,136

İzmir Bornova Çimentaş Anadolu Lisesi 93,723

İzmir Bornova Fethiye-Gönül Güzelcan Anadolu Lisesi 90,909

İzmir Bornova Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi 87,684

İzmir Bornova Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi 87,607

İzmir Bornova Hayrettin Duran Anadolu Lisesi 85,572

İzmir Bornova Aziz-Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,625

İzmir Bornova Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,611

İzmir Bornova Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,069

İzmir Bornova Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,501

İzmir Bornova Seyit Şanlı Anadolu Lisesi 75,322

İzmir Bornova Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,374

İzmir Bornova Bornova Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,291

İzmir Bornova Şehit Polis Kağan Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi 61,543

İzmir Bornova Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi 60,254

İzmir Bornova Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,945

İzmir Bornova Arkas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,798

İzmir Bornova Altındağ Anadolu Lisesi 42,365

İzmir Bornova Bornova Şükrü Seher Ergil Çok Programlı Anadolu Lisesi 76,966

İzmir Bornova İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,972

İzmir Bornova Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,383

İzmir Bornova Atatürk Mahallesi Şehit Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,056

İzmir Bornova Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi 69,194

BUCA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Buca Buca 85.Yıl Anadolu Lisesi 96,327

İzmir Buca Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi 96,075

İzmir Buca Buca Anadolu Lisesi 93,81

İzmir Buca İzmir Buca Aybers Hikmet Karabacak Anadolu Lisesi 90,663

İzmir Buca Tınaztepe Anadolu Lisesi 88,274

İzmir Buca Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,908

İzmir Buca Şirinyer Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 83,988

İzmir Buca Buca Ömer Seyfettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 80,849

İzmir Buca Şehit Abdullah Kürşat Kupşen Anadolu Lisesi 74,488

İzmir Buca Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 72,179

İzmir Buca Zeynep-Hasan Erçelebi Anadolu Lisesi 60,647

İzmir Buca Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi 46,096

İzmir Buca Buca Devlet Malzeme Ofisi Çok Programlı Anadolu Lisesi 43,329

İzmir Buca Gürçeşme Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi 76,124

İzmir Buca Buca Necla-Tevfik Karadavut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,137

İzmir Buca Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,327

İzmir Buca Buca Sultan Alparslan Anadolu Lisesi 66,134

İzmir Buca Buca Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,669

İzmir Buca Buca Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,469

İzmir Buca Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,515

ÇEŞME SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Çeşme Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi 91,361

İzmir Çeşme Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,209

İzmir Çeşme Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,945

İzmir Çeşme Şehit Şener Kolay Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,808

İzmir Çeşme Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi 50,349

İzmir Çeşme Çeşme Sevgi-Reha Aysay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 45,934

ÇİĞLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Çiğli Tuğba Özbek Anadolu Lisesi 95,166

İzmir Çiğli Çiğli Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi 91,727

İzmir Çiğli Çiğli Yıldız Tınas İzmiroğlu Anadolu Lisesi 88,607

İzmir Çiğli Çiğli Rotary Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 88,186

İzmir Çiğli Büyükçiğli Anadolu Lisesi 85,256

İzmir Çiğli Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi 80,8

İzmir Çiğli Çiğli Ahmet Adnan Saygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 79,649

İzmir Çiğli Şehit Ali Karaoğlan Anadolu Lisesi 79,417

İzmir Çiğli Çiğli Naime TÖMEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,602

İzmir Çiğli Çiğli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,88

İzmir Çiğli Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 38,69

DİKİLİ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Dikili Semih Tınay Anadolu Lisesi 74,764

İzmir Dikili Dikili Anadolu İmam Hatip Lisesi 56,445

İzmir Dikili Dikili Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,835

İzmir Dikili Dikili Çandarlı Nebiye Kavalalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 85,277

FOÇA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Foça Foça Reha Midilli Anadolu Lisesi 84,27

İzmir Foça Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 53,082

İzmir Foça Foça Halim Foçalı Mesleki ve Teknik anadolu Lisesi 76,825

GAZİEMİR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Gaziemir Kipa 10. Yıl Anadolu Lisesi 93,142

İzmir Gaziemir Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi 89,259

İzmir Gaziemir Mimar Kemalettin Anadolu Lisesi 84,136

İzmir Gaziemir Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,746

İzmir Gaziemir Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi 63,176

İzmir Gaziemir Şehit Er Selahattin Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi 78,127

İzmir Gaziemir Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi 77,173

İzmir Gaziemir Gaziemir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,72

İzmir Gaziemir Şehit Üsteğmen Murat Yıldız Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,966

İzmir Gaziemir Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,009

GÜZELBAHÇE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Güzelbahçe Dr. Güngör Özbek Anadolu Lisesi 94,446

İzmir Güzelbahçe Cengiz Topel Anadolu Lisesi 40,818

İzmir Güzelbahçe Güzelbahçe Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,488

KARABAĞLAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Karabağlar Karabağlar Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi 96,014

İzmir Karabağlar Fevzi Özakat Anadolu Lisesi 94,728

İzmir Karabağlar Şehit Erkan Özcan Anadolu Lisesi 93,97

İzmir Karabağlar Vali Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi 91,886

İzmir Karabağlar Naci Şensoy Anadolu Lisesi 90,005

İzmir Karabağlar Eşrefpaşa Anadolu Lisesi 88,311

İzmir Karabağlar İnönü Anadolu Lisesi 84,498

İzmir Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi 81,88

İzmir Karabağlar Bozyaka Şehit Fethi Bey Anadolu Lisesi 78,39

İzmir Karabağlar Karabağlar Yeşilyurt Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 75,596

İzmir Karabağlar Karabağlar Yeşilyurt Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi 56,754

İzmir Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 54,235

İzmir Karabağlar Biruni Anadolu İmam Hatip Lisesi 46,459

İzmir Karabağlar Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi 45,732

İzmir Karabağlar Karabağlar Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,85

İzmir Karabağlar 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 74,218

İzmir Karabağlar Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,175

İzmir Karabağlar İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,704

İzmir Karabağlar Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 69,51

İzmir Karabağlar Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 59,749

KARABURUN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Karaburun Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi 72,934

İzmir Karaburun Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,879

İzmir Karaburun Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi 65,553

İzmir Karaburun Karaburun Mordoğan Fatma Emin Karaağaç Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,946

İzmir Karaburun Karaburun Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,187

KARŞIYAKA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi 95,714

İzmir Karşıyaka Emlakbank Süleyman Demirel Anadolu Lisesi 95,041

İzmir Karşıyaka Karşıyaka Lisesi 92,473

İzmir Karşıyaka Kazım Dirik Anadolu Lisesi 91,006

İzmir Karşıyaka Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi 87,479

İzmir Karşıyaka Şemikler Anadolu Lisesi 85,236

İzmir Karşıyaka Gazi Anadolu Lisesi 84,611

İzmir Karşıyaka Karşıyaka Zeki Şairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,494

İzmir Karşıyaka Karşıyaka Havva Özişbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,448

İzmir Karşıyaka Karşıyaka Suzan Divrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,124

İzmir Karşıyaka Muhsin Yazıcıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 49,877

İzmir Karşıyaka Karşıyaka Behçet Uz Anadolu Lisesi 80,269

İzmir Karşıyaka Sakize Lahur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,895

İzmir Karşıyaka TOKİ Karşıyaka Belediyesi Anadolu Lisesi 66,669

İzmir Karşıyaka Karşıyaka Necip Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 66,26

İzmir Karşıyaka Mehmet Ali Lahur Anadolu Lisesi 64,283

KEMALPAŞA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Kemalpaşa Pakmaya Ülkü Hızal Anadolu Lisesi 92,746

İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Lütfü Ürkmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,779

İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,803

İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Ferzent Bulum Anadolu Lisesi 48,075

İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Yamantürk Çok Programlı Anadolu Lisesi 41,87

İzmir Kemalpaşa Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi 81,647

İzmir Kemalpaşa Ulucak Anadolu Lisesi 76,505

İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 83,714

İzmir Kemalpaşa Bağyurdu Anadolu Lisesi 75,735

İzmir Kemalpaşa Kemalpaşa İbrahim Polat-Ege Seramik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,304

KINIK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Kınık Kınık Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,886

İzmir Kınık Kınık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,447

İzmir Kınık Şehit Hakan Sağınç Anadolu Lisesi 84,045

KİRAZ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Kiraz Kiraz Anadolu Lisesi 80,672

İzmir Kiraz Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,626

İzmir Kiraz Ali Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,905

İzmir Kiraz Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi 49,019

İzmir Kiraz Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,555

KONAK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Konak Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi 95,296

İzmir Konak Selma Yiğitalp Anadolu Lisesi 87,152

İzmir Konak Namık Kemal Anadolu Lisesi 85,819

İzmir Konak Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,614

İzmir Konak Konak Cumhuriyet N.S. İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,375

İzmir Konak Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 81,459

İzmir Konak Karataş Anadolu Lisesi 80,38

İzmir Konak Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,314

İzmir Konak Konak Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,909

İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,613

İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 74,323

İzmir Konak Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,722

İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,99

İzmir Konak Konak Gültepe Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi 66,133

İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,35

İzmir Konak İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 58,977

İzmir Konak Konak Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,955

İzmir Konak Dokuz Eylül Anadolu Lisesi 50,336

İzmir Konak Konak Ömer Zeybek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 49,187

İzmir Konak Konak Hürriyet Anadolu Lisesi 47,101

İzmir Konak Konak Mersinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 44,753

İzmir Konak Konak Gültepe Nenehatun Çok Programlı Anadolu Lisesi 39,81

İzmir Konak Konak Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37,337

İzmir Konak Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 33,388

İzmir Konak 50. Yıl Anadolu Lisesi 28,362

İzmir Konak Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi 87,825

İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-3 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 73,751

İzmir Konak Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi 68,225

İzmir Konak Konak Beştepeler Çok Programlı Anadolu Lisesi 62,884

İzmir Konak Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60,26

MENDERES SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Menderes Menderes Şehit Mehmet Kıvık Anadolu Lisesi 92,066

İzmir Menderes Şehit Gökhan Bayraktar Anadolu Lisesi 80,868

İzmir Menderes Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi 63,116

İzmir Menderes Menderes Özdere T. Çamur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,834

İzmir Menderes Gümüldür Bilgin Bülent Kılıç Anadolu Lisesi 74,475

İzmir Menderes Menderes Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,664

MENEMEN SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Menemen Menemen Anadolu Lisesi 92,307

İzmir Menemen Menemen Atatürk Anadolu Lisesi 81,88

İzmir Menemen Erdinç-Ahmet Cengiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 70,179

İzmir Menemen Seyrek Villakent Anadolu Lisesi 58,972

İzmir Menemen Menemen Halide Gencer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 33,184

İzmir Menemen Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 72,196

İzmir Menemen Haldun Koşay Anadolu Lisesi 69,734

İzmir Menemen Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi 74,041

İzmir Menemen Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi 72,38

İzmir Menemen Menemen Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,183

NARLIDERE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Anadolu Lisesi 75,234

İzmir Narlıdere Narlıdere Anadolu İmam Hatip Lisesi 58,186

İzmir Narlıdere Narlıdere Rasim Önel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,743

İzmir Narlıdere Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 82,467

ÖDEMİŞ SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Ödemiş Ödemiş Anadolu Lisesi 92,972

İzmir Ödemiş Hulusi Uçaçelik Anadolu Lisesi 88,617

İzmir Ödemiş Prof.Dr.Muzaffer Kula Anadolu Lisesi 79,287

İzmir Ödemiş Ödemiş Birgi Fazlı Alpay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 76,538

İzmir Ödemiş Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 73,555

İzmir Ödemiş İmam Birgivi Anadolu İmam Hatip Lisesi 68,421

İzmir Ödemiş Ödemiş Ovakent Çok Programlı Anadolu Lisesi 64,056

İzmir Ödemiş Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 61,861

İzmir Ödemiş Gazi Umur Bey Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi 58,673

İzmir Ödemiş Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 54,174

İzmir Ödemiş Ödemiş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 48,137

SEFERİHİSAR SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Seferihisar Asil Nadir Anadolu Lisesi 86,706

İzmir Seferihisar Seferihisar Semiha-İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,42

İzmir Seferihisar Salih Değerli Anadolu Lisesi 60,484

İzmir Seferihisar Seferihisar Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 62,049

İzmir Seferihisar Uluslararası Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi 59,865

SELÇUK SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Selçuk Selçuk Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi 63,138

İzmir Selçuk Selçuk Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi 55,151

İzmir Selçuk Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,328

İzmir Selçuk Selçuk Şehit Er Mehmet Yüce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 67,726

TİRE SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Tire Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Anadolu Lisesi 88,957

İzmir Tire Tire Ersan Kirazoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 75,005

İzmir Tire Tire Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,573

İzmir Tire Tire Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 64,131

İzmir Tire Gökçen Anadolu Lisesi 60,603

İzmir Tire Tire İsa Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 57,476

İzmir Tire Tire Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 51,857

TORBALI SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

İzmir Torbalı Torbalı Anadolu Lisesi 92,889

İzmir Torbalı Torbalı Atatürk Anadolu Lisesi 89,833

İzmir Torbalı Torbalı İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 84,717

İzmir Torbalı Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 71,535

İzmir Torbalı Şehit Önder Turğay Anadolu Lisesi 67,068

İzmir Torbalı Torbalı Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 65,032

İzmir Torbalı Ayrancılar Anadolu İmam Hatip Lisesi 57,107

İzmir Torbalı Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi 54,885

İzmir Torbalı Ayrancılar Şehit Cengiz Tokur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 54,12

İzmir Torbalı Torbalı Subaşı Mustafa Topalan Çok Programlı Anadolu Lisesi 45,958

İzmir Torbalı Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 42,484

İzmir Torbalı Şehit Uzman Çavuş Tolga Sağlam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 40,565

İzmir Torbalı Şehit Uzman Çavuş Harun Şenözüar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 37,463

İzmir Torbalı Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi 64,752

URLA SINAVSIZ ALAN LİSELER VE TABAN PUANLARI

Urla Anadolu Lisesi 84,3

Urla Yılay Hakan Çeken Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 78,391

Urla Anadolu İmam Hatip Lisesi 66,073

Urla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 56,317

NOT: İzmir'de okul puanı ile, sınavsız alım yapan liselerin taban ve tavan puanları 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından e-Okul üzerinden yayımlandı. Bu sebeple aşağıda yer alan veriler, 2023 yılında alınmış olup 2024 yılına ilişkin liste yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.