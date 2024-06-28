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LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | LGS sonuçları açıklandı - MEB LGS puanı sorgula

Liseye gitme hayali kuran öğrencilerin beklediği an geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS sınav sonuçlarını internet sitesi üzerinden erişime açtı. Fen liseleri, Anadolu liseleri veya puanla alım yapan meslek liseleri için tercih yapacak olan adaylar, LGS puanını sorgulamak için arama motorlarında araştırma yapıyor. İşte LGS sonuç sorgulama ekranı ve MEB LGS puanı sorgula...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 09:53 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 10:15
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LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 | LGS sonuçları açıklandı - MEB LGS puanı sorgula

LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2024 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8. sınıf öğrencilerine düzenlediği ve bu öğrencilerin hangi lisede eğitim göreceğini belirleyen sınav LGS'de son viraja giriliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih yapacak olan öğrenciler, puanla girilen liselerden hangisinde eğitim göreceklerini seçecek. MEB'in LGS puanlarını açıklamsının ardından arama motorlarında LGS sonuç sorgulama ekranı araması yapılıyor. İşte merak edilenler...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN 👉 2024 LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayınlanan LGS sınav kılavuzunda, tercih tarihlerine ilişkin bilgi yayınlanmadı. Geçtiğimiz sene ortaöğretim kurumları tercihleri 3 Temmuz 2023 tarihinde başlamış ve 19 Temmuz 2023 saat 17.00'ye kadar sürmüştü. Bu sene de LGS tercihlerinin Temmuzun ilk ya da ikinci haftasında başlaması bekleniyor.

2024 LGS PUANI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

LGS SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçları http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden öğrenebilecek.

LGS taban puanları 2024 (illere göre taban puanlar) Devamını Oku BUNU DA OKU
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