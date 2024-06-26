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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 | Evde bakım maaşı Temmuz zammı yapılacak mı? - Evde bakım parası ne kadar olacak?

Bakımı yapılan kişinin durumuna ve bakım ihtiyacına göre farklı miktarlarda ödenen Evde Bakım Maaşı, engelli, yaşlı veya kronik hastalığı olan bireylerin evde bakımını üstlenen bakıcıların maddi destek alması amacıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenmektedir. Her ay düzenli yatırılan ödemelerle ilgili Evde bakım maaşı Temmuz zammı yapılacak mı? Evde bakım parası ne kadar olacak? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 21:17
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EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI 2024 | Evde bakım maaşı Temmuz zammı yapılacak mı? - Evde bakım parası ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı Temmuz zammı için bekleyiş sürerken evde bakım maaşına gelecek olan zam için de araştırmalar başladı. Net olmamakla birlikte, son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor. Peki, "Evde bakım maaşı Temmuz zammı yapılacak mı? Evde bakım parası ne kadar olacak?" İşte yanıtı...

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.

Son açıklanan enflasyon rakamıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yaklaşık olarak yüzde 20 civarında zam yapılması bekleniyor.

Evde bakım yardımı ise 7608,77 lira olarak ödeniyor.

Memur zammı ile beraber evde bakım yardımının 9130 lira olarak belirlenmesi beklentiler dahilinde bulunuyor.

EVDE ENGELLİ BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E-Devlet kapısı üzerinden veya SMS yoluyla sorgulayabilirsiniz.

e-Devlet üzerinden evde bakım maaşını sorgulamak isteyen kişilerin şu adımları takip etmesi gerekmektedir:

👉TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

👉Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

👉Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

e-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama için SMS de kullanabilir. Bunun için sorgulama yapmak isteyen kişi şu adımları izlemelidir:

👉Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler.

👉Mesaj kapsamında 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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