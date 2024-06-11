MSÜ ASTSUBAY MYO İKİNCİ SEÇİM NE ZAMAN? | 2024 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim için gerekli belgeler

MSÜ ASTSUBAY MYO İKİNCİ SEÇİM | Milli Savunma Üniversitesi'nin Astsubay Meslek Yüksekokulu'na girmek isteyen adayların tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından ikinci seçim aşamaları için araştırmalar başladı. MSB Millî Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri hakkında merak edilen 'MSÜ Astsubay MYO ikinci seçim ne zaman? 2024 MSÜ Astsubay Meslek Yüksekokulu seçim için gerekli belgeler' konularını sizler için derledik. İşte detaylar...

MSÜ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU SEÇİM AŞAMALARI NE ZAMAN?

Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 12-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilecektir.

Meslek Yüksek Okulu adayları için;

1'inci gün : Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi ve Fiziki Yeterlilik Testi (FYT),

2'nci gün : Mülakat ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemlerinden oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor tişörtü, spor ayakkabısı vb.) ile gelmeleri gerekmektedir.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Çağrı Esasları:

a. MSÜ-2024 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçen adayların tercihleri arasında Bando Astsubay MYO olanlar, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına gireceklerdir. Adaylar bu haklarından feragat edebilir. Bu durum adayların diğer tercihlerini etkilemeyecektir.

b. MSÜ-2024 sınavında herhangi bir puan türünden, belirlenen taban puanı geçemeyen adaylardan, Güzel Sanatlar veya Konservatuar Liselerinin Müzik bölümü kaynaklı olan adaylar ile birinci tercihi Bando Astsubay MYO olan adaylardan MSÜ-2024 genel puan türüne göre sıralanarak belirlenen adaylar sadece Bando Astsubay MYO adayı olarak sınavlara çağrılmıştır. Bu adayların diğer tercihleri dikkate alınmayacaktır.

c. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girecek adaylar enstrümanlarını da yanlarında getirebileceklerdir. (Piyano ve bateri hariç)

ç. Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, Teori ve Çalgı Performansı olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Adaylar Teori kısmındaki Solfej testinden Muammer SUN'un Solfej 1 kitabındaki parçalardan sorumlu olacaktır. Ayrıntılı bilgiye Başvuru Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

9. Şehit/Gazi yakını olan adaylar; MSÜ-2024 sınavında aldıkları puanlarına % 10 eklenerek değerlendirmeye alınmıştır. Şehit/Gazi yakını olduğunu belgelendiremeyen adayların işlemlerine, puanlarına % 10 eklenmeden devam edilecektir. Bu durumda, puanları taban puanların altında kalan adayların tercihleri sonlandırılacaktır.

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 28. sayfa "f." maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir. Yerleştirme işlemlerinde Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.

Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.

2024 MSÜ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN