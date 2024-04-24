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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Nisan bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 24 Nisan hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 24 Nisan bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 NİSAN | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 24 Nisan Çarşamba hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

24 NİSAN HANGİ MAÇLAR VAR?

20.00 Lorient - PSG

20.30 Trabzonspor - VavaCars Fatih Karagümrük

21.45 Wolverhampton - Bournemouth

22.00 Crystal Palace - Newcastle United

22.00 Everton - Liverpool

22.00 Manchester United - Sheffield United

22.00 Marsilya - Nice

22.00 Monaco - Lille

22.00 Atalanta - Fiorentina

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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